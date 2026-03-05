Malgrado le speranze degli automobilisti, dopo svariate settimane di aumenti costanti, la corsa dei carburanti non rallenta. Anzi, negli ultimi giorni i listini hanno ricominciato a salire con passo deciso, spingendo benzina e gasolio verso soglie che molti automobilisti speravano di non rivedere così presto.

Benzina oltre 1,7 euro, diesel ai massimi

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, la benzina in modalità self service ha superato la soglia dei 1,7 euro al litro, attestandosi in media a 1,724 euro. Il diesel corre ancora di più: 1,815 euro al litro. Tanto per capirci, il gasolio non toccava livelli simili da oltre due anni.

La cosa peggiore è che il quadro non è nemmeno omogeneo, anzi presenta grandi differenze. Le grandi compagnie impongono prezzi medi più alti rispetto alle cosiddette ‘pompe bianche’, ossia i distributori indipendenti che spesso riescono a limare qualche centesimo e che sono sempre più ricercate dagli automobilisti che vogliono risparmiare qualcosa.

Ritocchi sui listini dei grandi marchi

Dietro l’aumento ci sono anche i ritocchi decisi dai principali operatori: Q8 ha alzato di due centesimi il prezzo consigliato della benzina e di sette centesimi quello del diesel; Tamoil ha aumentato di 3 centesimi la verde e addirittura di 10 il gasolio. Insomma non si può parlare di piccoli aumenti, tanto più perché arrivano dopo settimane di incrementi del prezzo dei carburanti.

Autostrade: il pieno sfiora i due euro

Ma è sulle autostrade che gli incrementi pesano molto di più. Qui la benzina self service arriva a 1,816 euro al litro, mentre il diesel sfiora 1,9 euro. Se si sceglie il servito, il prezzo supera con disinvoltura quota due euro.

Gli altri carburanti: aumenti più contenuti

Quel che è chiaro è che a pesare sul caro carburante è soprattutto la guerra tra Usa e Israele contro l’Iran. Tensioni internazionali che non hanno colpito solo benzina e diesel, perché ormai anche i carburanti alternativi mostrano piccoli – ma costanti – ritocchi. Il GPL si muove attorno a 0,694 euro al litro, il metano supera 1,42 euro al chilo, mentre il GNL resta poco sopra 1,22 euro/kg.