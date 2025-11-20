Freddo e neve in arrivo in Italia: temperature giù di 8 gradi

Una perturbazione dal Mar Ligure porterà il primo vero freddo della stagione con neve a bassa quota e temperature 8 gradi sotto la media

Il primo vero freddo della stagione è pronto a farsi sentire. Da domani l’Italia sarà investita da una perturbazione in arrivo dal Mar Ligure che segnerà un cambio netto rispetto alle temperature miti degli ultimi giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l’ondata di aria più fredda riporterà condizioni quasi invernali, con valori termici destinati a scendere fino a 6-8 gradi sotto la media del periodo.

Il Nord sarà la prima area a fare i conti con il calo termico: tra Lombardia, Emilia e basso Piemonte non si escludono fioccate a bassa quota, soprattutto in serata. Le nevicate più consistenti interesseranno come sempre le Alpi, mentre sul resto del Paese il peggioramento si estenderà nelle ore successive. Giovedì il cielo tornerà a chiudersi sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con piogge più intense in Campania.

Venerdì la situazione rimarrà instabile: al Nordovest la neve potrebbe spingersi fino in pianura, mentre il Centro vivrà una giornata grigia ma con fenomeni più sporadici. Ancora maltempo al Sud, dove soffieranno venti sostenuti. Sabato il quadro non migliorerà: al Nord persisterà il freddo con neve a bassa quota in Romagna, mentre sul resto della penisola il maltempo sarà diffuso, con nevicate che potranno scendere fino alle quote collinari dell’Appennino.

Una pausa arriverà soltanto domenica, quando il sole tornerà a farsi vedere su buona parte d’Italia. Ma si tratterà di una tregua breve: dalla sera è atteso un nuovo peggioramento che potrebbe riportare la neve in pianura al Nord tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì. L’inverno, insomma, sembra deciso a prendersi la scena per diversi giorni.