Pucci Show, arriva lo spettacolo del comico: diretta tv ed ospiti dell’evento

Pucci Show è lo spettacolo del comico milanese Andrea Pucci che arriva in televisione in prima serata sui canali Mediaset.

Pucci Show arriva in prima serata in televisione sui canali Mediaset. Sono previste quattro appuntamenti di altrettanti comici che cercheranno di far ridere il pubblico da casa. Gli eventi si inseriscono nell’On Stage.

Pucci Show, arriva lo spettacolo del comico: diretta tv

Lo spettacolo “Pucci Show 2022” in scena al Teatro Repower di Assago, in provincia di Milano, arriva in televisione. L’evento televisivo si inserisce nell’ On Stage è un programma in quattro puntate che ci propone ogni mercoledì una serata con lo spettacolo di un comico italiano.

Il primo spettacolo è di Andrea Beccan, in arte Andrea Bucci, e va in onda mercoledì 7 settembre, a partire dalle 21.20 su Italia 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Si tratta di uno spettacolo ricco di monologhi, interazioni con il pubblico e che toccano argomenti di costume e società.

Gli ospiti dell’evento

Il comico milanese sarà accompagnato dalla “Pucci Band” e dalla “Zurawski Live Band” e da altri ospiti come Katia Follesa e i Neri per Caso. Non solo Pucci, “Italia Uno On Stage” proporrà nelle prossime puntate gli spettacoli di altri tre comici scuola Zelig: Maurizio Battista, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi.

