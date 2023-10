Questione di coscienza

Israele massacra i civili, ha già ammazzato alcune migliaia di bambini, e nessuno dice niente? Ma quando si sveglierà la coscienza del mondo?

Lisa Perrini

via email

Gentile lettrice, si sono verificati nei giorni scorsi due fatti senza precedenti, che potrebbero indicare un cambio di rotta in quella che lei chiama la coscienza del mondo. Il primo è che quasi mille alti funzionari dell’Ue hanno firmato una lettera aperta contro Ursula von der Leyen, accusandola di aver preso partito pro Israele senza mai condannare “la reazione sproporzionata contro i civili intrappolati a Gaza” e senza chiedere il rispetto delle leggi di guerra. Invece il suo collega Charles Michel ha dichiarato che bloccare acqua e cibo alla popolazione di Gaza “è contro il diritto internazionale”. L’altro fatto è il discorso di Guterrez, il segretario dell’Onu, che ha sparato un atto d’accusa contro Israele come non se n’erano mai sentiti da quel podio: “Gli attacchi di Hamas non vengono dal nulla. I palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione. Hanno visto la loro terra costantemente divorata dagli insediamenti e tormentata dalla violenza; la loro economia soffocata; la loro gente sfollata e le loro case demolite. Gli spaventosi attacchi di Hamas non possono giustificare la ‘punizione collettiva’ (un crimine di guerra, ndr) di un popolo”. Guterrez è un uomo con il pelo sullo stomaco, sennò non sarebbe in quella posizione, e inoltre mira alla rielezione col placet dell’America, alleata di Israele. Ebbene, se perfino lui trova ripugnanti le stragi di Gaza, forse qualcosa sta cambiando nella percezione globale.

