Radio Norba Battiti live 2022: scaletta dei cantanti della seconda serata e diretta tv

Radio Norba Battiti live 2022 continua con la seconda puntata per le 5 serate previste per tutta l'estate. Tanta musica e sorprese.

Radio Norba Battiti live 2022: continua il programma musicale che da sei anni tiene compagnia gli spettatori e gli appassionati musica ogni estate. Anche per la seconda puntata sono previste delle esibizioni on the road.

Radio Norba Battiti live 2022: scaletta dei cantanti

Radio Norba Cornetto Battiti Live, il programma musicale di Italia 1, è strutturato con cinque prime serate a partire da martedì 5 luglio. Al timone della conduzione ci sono per il sesto anno consecutivo, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme ai due presente anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Battiti Live 2022 vedrà protagonisti delle esibizioni on the road e per la seconda puntata ecco che saranno Tommaso Paradiso e Albe. Mentre, ecco la scaletta dei cantanti che saliranno live sul palco:

Sangiovanni

Mecna & Coco

Alessandra Amoroso

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Achille Lauro

Baby K

Alex

Fred De Palma

Coez

Federico Rossi

Vegas Jones

Nika Paris

Room 9

Francesco Renga

Hal Quarter

Boro Boro

Gabry Ponte

La diretta tv

I concerti di Battiti live vanno in onda il martedì alle 21.15 su Italia 1, a partire dal 5 luglio. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.

Le prime due date si sono tenute a Bari venerdì 17 e sabato 18 giugno; a Gallipoli i concerti di sabato 2 e domenica 3 luglio; a Trani la data finale, prevista per domenica 10 luglio. I concerti sono trasmessi a partire dal 5 luglio da Italia 1, dunque in differita.

Leggi anche: La canzone della vita – Danny Collins: trama, storia vera e cast del film con Al Pacino