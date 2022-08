Radio Norba Cornetto Battiti live 2022, compilation e il best of: scaletta delle canzoni e diretta della puntata finale

Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: la serata compilation e best of è stata rimandata perché nel consueto appuntamento del martedì è andato in onda il film “Grease” in omaggio a Olivia Newton-John. Così l’ultimo appuntamento va in scena mercoledì 10 agosto in prima serata su Italia 1.

Radio Norba Cornetto Battiti live 2022, il best of: scaletta delle canzoni

Mecoledì 10 agosto va in onda una puntata finale dell’evento musicale targato Mediaset che racchiude i momenti migliori della ventesima edizione della manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Norba. L’edizione di quest’anno ha conquistato una media di 1.325.000 telespettatori, con uno share pari all’11,24%. Le cinque serate live si sono tenute il 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio. Il meglio dello scenario italiano e internazionale del momento, ma anche autentici monumenti della musica italiana. “E’ un cast spettacolare” con oltre 60 Artisti.

Nella puntata best of verranno riproposte le esibizioni dei seguenti artisti: Marco Mengoni, Fedez, Mara Sattei e Tananai, Achille Lauro, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Aka 7Even, Dargen D’Amico, Rhove, Alvaro Soler, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Annalisa, Francesco Gabbani, Rkomi, Anna, Lda, Coez, The Kolors, Elodie, Alessandra Amoroso, Irama, La Rappresentante di Lista, Fred De Palma, Carl Brave, Noemi, Lazza, Sottotono, Sangiovanni, Luigi Strangis, Rettore, Sissi, Ana Mena, Aiello, Alex, Miss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Gemelli Diversi, Albe, Loredana Bertè, Franco 126, Hansell Delgado, Federico Rossi, Baby K, Il Tre, Giacomo Urtis, Erwin, Tancredi, Cedraux, Deddy, Caffellatte.

La diretta dell’ultima puntata

Dopo le due puntate a Bari, e le successive due a Gallipoli, martedì 2 agosto la puntata è stata registrata a Trani per la sua ultima puntata. I concerti di Battiti live vanno in onda il martedì alle 21.15 su Italia 1, a partire dal 5 luglio. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play. Mercoledì 10 agosto va in onda la puntata finale che racchiude le maggiori esibizioni di tutte le serate dell’evento.

Leggi anche: Davide Bonolis, chi è il figlio del conduttore Paolo: età, squadra e ruolo del calciatore