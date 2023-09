Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023: scaletta canzoni e cantanti dell’evento musicale

Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023 torna in prima serata su Italia 1 e chiude così la ricca estate di musica.

Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023 torna su Italia 1 con una puntata speciale. Un best of del meglio delle esibizioni di tanti artisti importanti che si alterneranno sul palco dell’evento musicale che chiuderà la bellezza della musica estiva.

Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023

Radio Norba Cornetto Battili Live Compilation ritorna su Italia 1 in prima serata mercoledì 6 settembre 2023 per chiudere in bellezza l’estate di musica. Alla conduzione ci sono sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Si tratta di una puntata speciale che mette insieme gli artisti che si sono esibiti nelle piazze della Puglia durante la stagione estiva. L’evento musicale va avanti ormai dal 2017 sempre sulle reti Mediaset, regalando momenti di grande musica live e ai telespettatori.

Scaletta canzoni e cantanti dell’evento musicale

Per la puntata speciale dell’evento musicale ci saranno tanti artisti importanti che arricchiranno la serata con la loro musica alternandosi sul palco. Ecco la lista completa dei cantanti protagonisti mercoledì 6 settembre: