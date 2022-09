Referendum farsa in Ucraina. Borrell: “Falsificati e illegali”

L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha detto che i risultati dei referendum per l’annessione alla Russia tenuti in quattro regioni dell’Ucraina occupate dai russi sono stati “falsificati” e che le consultazioni in sé sono state “illegali”.

“Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani”, ha scritto Borrell su Twitter. “Salutiamo il coraggio degli ucraini, che continuano a opporsi e a resistere all’invasione russa”, ha aggiunto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.

This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022