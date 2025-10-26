Il video di Report

E l’ora è quasi arrivata. Questa sera Report mostrerà il filmato del componente dell’Autorità garante della Privacy, Agostino Ghiglia, che mercoledì pomeriggio, alla vigilia della sanzione da 150 mila euro comminata (il giorno dopo) dall’Authority alla trasmissione di Rai3 per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie venisse ufficializzata, entra nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa a Roma.

Per Stanzione, infatti, i dubbi sull’indipendenza dalla politica rivolte al Garante dal conduttore di Report sarebbero “illazioni gravissime, che confondono la piena indipendenza e terzietà di giudizio del Garante con un’asserita sua soggezione a presunte logiche di governo. Nulla di più infondato”, aveva aggiunto.

Spiegazioni doverose

Ma dopo il video che stasera Report manderà in onda, è lecito attendersi che l’Authority dia spiegazioni su quell’incontro a poche ora dall’annuncio della sanzione alla Rai. Anche in considerazione del verdetto del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti, per il quale Report non ha violato la privacy dell’ex ministro Sangiuliano, perché ha dimostrato come questo aveva revocato il contratto a Maria Rosaria Boccia non per un conflitto di interessi – come da lui dichiarato al Tg1 – ma su pressione della moglie.