“Qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report”. Parola di Sigfrido Ranucci. Che aveva assicurato: “Parlo con cognizione di causa e lo si vedrà nelle prossime ore”.
Il video di ReportE l’ora è quasi arrivata. Questa sera Report mostrerà il filmato del componente dell’Autorità garante della Privacy, Agostino Ghiglia, che mercoledì pomeriggio, alla vigilia della sanzione da 150 mila euro comminata (il giorno dopo) dall’Authority alla trasmissione di Rai3 per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie venisse ufficializzata, entra nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa a Roma.Un episodio non esattamente in linea con l’indipendenza dell’Authority rivendicata a gran voce dal presidente, Pasquale Stanzione, il quale aveva giudicato le dichiarazioni di Ranucci “di una gravità senza precedenti”. Tanto che il Garante aveva annunciato azioni legali contro Ranucci.Per Stanzione, infatti, i dubbi sull’indipendenza dalla politica rivolte al Garante dal conduttore di Report sarebbero “illazioni gravissime, che confondono la piena indipendenza e terzietà di giudizio del Garante con un’asserita sua soggezione a presunte logiche di governo. Nulla di più infondato”, aveva aggiunto.
Spiegazioni doveroseMa dopo il video che stasera Report manderà in onda, è lecito attendersi che l’Authority dia spiegazioni su quell’incontro a poche ora dall’annuncio della sanzione alla Rai. Anche in considerazione del verdetto del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti, per il quale Report non ha violato la privacy dell’ex ministro Sangiuliano, perché ha dimostrato come questo aveva revocato il contratto a Maria Rosaria Boccia non per un conflitto di interessi – come da lui dichiarato al Tg1 – ma su pressione della moglie.
Report, il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI prima della multa
