Una violenta esplosione si è verificata questa mattina, poco dopo le 8, in un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma. Il boato è stato talmente forte da essere udito in diversi quartieri della Capitale, scatenando il panico tra i residenti. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da numerosi punti della città, mentre decine di chiamate di cittadini allarmati intasavano i centralini dei numeri di emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Vigili del Fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata dal distacco di una pompa da una cisterna in fase di alimentazione dell’impianto. I vigili del fuoco erano già presenti sul posto, allertati per l’urto di un camion contro una conduttura, quando si è verificata la deflagrazione che ha investito anche alcuni operatori del 118 già in zona.

Il bilancio provvisorio parla di almeno ventuno feriti: un vigile del fuoco, otto agenti di polizia e un operatore sanitario del 118, tutti trasportati d’urgenza in ospedale. Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni passanti. Le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario situato dietro il distributore, mentre la deflagrazione ha danneggiato anche alcune abitazioni limitrofe.

Roma, esplosione devastante in un distributore al Prenestino: almeno 21 feriti, panico tra i residenti

Come misura precauzionale, è stata disposta la chiusura della fermata Teano della linea C della metropolitana, su indicazione delle forze dell’ordine. L’Atac ha comunicato la sospensione del servizio tramite il proprio sito ufficiale.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, mentre la polizia ha transennato l’intera zona per permettere i rilievi tecnici. Non sono ancora chiare le esatte dinamiche dell’incidente, ma la procura potrebbe aprire un’inchiesta per fare luce su eventuali responsabilità.

Si temono ulteriori conseguenze strutturali sui palazzi circostanti. Sul posto anche il sindaco e le autorità competenti, che hanno espresso solidarietà ai feriti e garantito massima attenzione per la sicurezza dei cittadini.