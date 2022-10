Samuel Peron: età, genitori, carriera, fidanzata, moglie e figli del ballerino di Ballando con le Stelle

Chi è Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le Stelle ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 7 ottobre?

Samuel Peron: età, genitori, carriera

Nato a Marostica il 21 aprile 1982, Samuel Peron ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza a quattro anni. Sin dall’adolescenza, si è dedicato a diverse categorie di ballo tra le quali figurano, ad esempio, liscio, standard, funky, latino americano, danza moderna e contemporanea.

Per quanto riguarda il suo percorso scolastico, dopo essersi diplomato all’istituto d’arte come designe, si è poi iscritto all’Università di Padova per frequentare il corso di Scienze Motorie. Ha poi cambiato università e si è laureato presso l’Università telematica San Raffaele. A questo punto, ha deciso di dedicarsi esclusivamente al ballo.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1991 a Sabato al Circo condotto da Cristina D’Avena. Nel 1992, partecipa a Bravo Bravissimo di Mike Buogiorno mentre all’inizio del nuovi millennio è stato tra i concorrenti del campionato italiano amatori A1 di danza latino-americana, ottenendo il terzo posto.

Nel 2005, è diventato maestro di ballo a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Nel corso della nuova edizione del talent show targato Rai, il ballerino sta concorrendo in qualità di maestro di Iva Zanicchi anche nel 2022. È stato anche inviato per la trasmissione Camper nel corso dell’estate 2022.

Fidanzata, moglie e figli del ballerino di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Samuel Peron è fidanzato con Tania Bambaci dal 2014. La donna è una modella che nutre una forte passione per la moda. Ha partecipato a Miss Italia nel 2010, vincendo la fascia di Miss Sicilia. Peron e Bambaci hanno vissuto un breve periodo di crisi alcuni anni fa ma la loro storia è poi ripartita diventando più forte che mai.

Nel mese di giugno 2022, la coppia ha annunciato tramite un post su Instagram di essere in attesa del loro primo figlio.