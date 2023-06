Sanzioni a Mosca, danni all’Ue

Le sanzioni sono un fiasco, però non sono indolori per la Russia. Possiamo dire che se Atene piange, Sparta non ride.

Gentile lettore, senza dubbio le sanzioni infliggono dolori a entrambe le parti, così come la guerra del Peloponneso fu persa da Atene ma Sparta ne ebbe tale rovina economica che non si riprese più. Tra le sofferenze della Russia e le nostre ci sono però forti differenze. La Russia piange perché aggredita dai 30-40 paesi più ricchi del mondo con sanzioni mai viste prima, mentre l’Europa piange perché s’è data la zappa sui piedi. La Russia resiste e ha un Pil in crescita, mentre Germania, Uk ed altri sono o saranno in recessione. In Russia l’inflazione è al 2,5%, nell’Ue è all’8%. Inoltre Mosca sta ristrutturando la sua economia e in 2-4 anni sarà una potenza industriale. Quindi la Russia si rinforza e l’Europa declina. E poi c’è un altro aspetto. Come dice Borrell, “il resto del mondo non la pensa come noi sulla guerra”. Infatti la Russia oggi è percepita in Africa, Asia e America latina come un Paese eroico che da solo tiene testa alla formidabile falange Usa, Canada, Australia, Uk, Giappone, Sud Corea e i 26 Paesi Ue. Julius Malema, un leader d’opposizione in Sud Africa, ha esternato così questo sentimento globale: “Siamo già alleati della Russia, ma se sarò eletto (alla presidenza, ndr), andrò oltre e le fornirò armi, perché è in guerra contro l’imperialismo”. In definitiva, le sanzioni non solo non hanno mandato Mosca in rovina, ma hanno scoperchiato la rivolta di tre quarti del mondo contro l’Occidente egemonico e hanno fatto della Russia un idolo globale.

