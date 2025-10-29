Mercoledì 29 ottobre 2025 ci sarà lo sciopero nazionale nel trasporto aereo: scopri orari, aeroporti interessati e cosa fare per tutelarti

Mercoledì 29 ottobre 2025 è una data da segnare per chi deve mettersi in viaggio in aereo: è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolge il personale di terra, le società di handling e alcune compagnie aeree, con forte potenziale di disagi in numerosi scali italiani. In questo articolo ti offriamo una guida completa con orari dell’agitazione, aeroporti a rischio, fasce garantite, e soprattutto cosa puoi fare concretamente se il tuo volo viene cancellato o ritardato.

Cosa succede oggi — la situazione in sintesi

L’agitazione del settore aereo è stata confermata e riguarda diverse categorie di personale – addetti al check-in, assistenti di volo, operatori di terra – in più aeroporti italiani.

Ecco i dettagli principali:

Sciopero per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) del personale della società Swissport Italia nello scalo di Milano Linate.

Astensione per 24 ore anche del personale della società Consulta che opera presso gli aeroporti di Pisa e Firenze.

In aggiunta, lo sciopero coinvolge il personale navigante e di terra delle compagnie Vueling (stop 13:00–17:00) e delle compagnie Air France e KLM (stop 12:00–16:00).

Nonostante l’agitazione, la normativa impone fasce orarie garantite: voli programmati tra le 07:00-10:00 e tra le 18:00-21:00 devono essere operati.

In pratica: se hai un volo fuori dalle fasce garantite, o in uno degli aeroporti coinvolti, c’è un rischio concreto di cancellazione o ritardo. Meglio prepararsi.

Aeroporti e compagnie più a rischio

Ecco dove è alta la probabilità di disagi:

Milano Linate: il personale di Swissport Italia incrocia le braccia per 24 ore.

Pisa e Firenze: sciopero 24 ore del personale di handling della Consulta.

Compagnie aeree collegate: Vueling, Air France, KLM — con partecipazione limitata ma significativa alla protesta.

Anche scali come Milano Malpensa appaiono nel mirino per la mobilitazione del personale di terra e di servizi di pulizia/handling.

Se il tuo volo parte o arriva da questi aeroporti o sei su una delle compagnie citate, ti conviene verificare lo stato del volo con attenzione.

Diritti del passeggero — cosa puoi chiedere

Se il tuo volo è cancellato o subisce un ritardo significativo, hai diritti tutelati dalla normativa europea (Regolamento UE 261/2004) e da quella italiana per il trasporto aereo. Ecco i principali:

Rimborso o riprotezione su un volo alternativo (se la compagnia non effettua il volo).

Assistenza: pasti, bevande, eventuale sistemazione alberghiera se necessario.

Indennizzo (anche se, va specificato, lo sciopero può essere considerato “circostanza eccezionale” e quindi può escludere l’indennizzo monetario) — in ogni caso non ti vedrai negati i voli alternativi o le opzioni di rimborso.

Suggerimento pratico: tieni sempre a portata di mano numero del volo, compagnia, codice prenotazione, e scatta foto/documenta eventuali comunicazioni ricevute. Questo faciliterà ogni richiesta di rimborso o contestazione.

Soluzioni pratiche per chi viaggia oggi

Ecco cosa puoi fare subito per limitare i disagi e tutelarti: