Sciopero Trenord 22 aprile 2022: gli orari dello stop

Sciopero Trenord 22 aprile 2022: è prevista una giornata di disservizi nei trasporti e non solo. L’azienda dei treni ha indetto uno sciopero e dando una comunicazione piuttosto vaga ai passeggeri.

Sciopero Trenord 22 aprile 2022

Previsto lo sciopero dei treni in programma per la giornata di venerdì 22 aprile. Già, Al Cobas e Usb lavoro privato hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore in tutta Italia che riguarderà il settore del trasporto. A fermarsi saranno anche i treni dell’azienda di trasporto Trenord.

Dunque, una giornata di scioperi e disservizi, tuttavia Atm comunica che lo sciopero non riguarderà il servizio di trasporto pubblico locale di Milano. Nonostante ciò, il Comune di Milano ha diffuso una nota della direzione Educazione che spiega che, vista la comunicazione di sciopero, “si fa presente che non essendo possibile prevedere con attendibilità la percentuale di adesione allo sciopero, l’amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire la regolarità del servizio nella giornata di venerdì 22 aprile”.

Gli orari dello stop

Sul sito di Trenord si può leggere l’avviso dell’azienda:

“Si avvisa che dalle ore 00:01 alle ore 21:00 di venerdì 22 aprile, l’organizzazione AL Cobas ha proclamato uno sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private.

Considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate. Si consiglia, pertanto, prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla APP Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori”.

Leggi anche: Sciopero ATM 28 aprile 2022: a rischio autobus, metropolitana e tram