Con l’arrivo dell’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, sposteremo le lancette indietro di un’ora. Questo significa un’ora in più di sonno, ma anche giornate più corte e pomeriggi più bui. Per molti, il cambiamento può influire sull’umore e sulla produttività, ma con qualche accorgimento è possibile trasformare questo piccolo “disagio” in un vantaggio.

Ecco 5 consigli pratici per sfruttare al meglio il weekend con l’ora solare.

1. Pianifica il tuo weekend in anticipo

Con l’arrivo dell’ora solare, il corpo potrebbe sentirsi un po’ più stanco nei primi giorni. Per evitare di sprecare il tempo extra, prepara una lista delle attività da svolgere durante il weekend: dalle commissioni domestiche a una passeggiata all’aria aperta.

Avere un piano chiaro ti aiuterà a gestire meglio le ore di luce e a sentirti più produttivo.

2. Approfitta dell’ora in più di sonno

L’ora solare è l’occasione perfetta per recuperare energie. Dormire un’ora in più può sembrare poco, ma è sufficiente per sentirsi riposati e affrontare la giornata con più concentrazione.

Se hai bambini o animali domestici, cerca di regolare gradualmente i loro ritmi per evitare troppi sbalzi.

3. Sfrutta la luce naturale

Anche se i pomeriggi saranno più bui, la mattina offre ancora luce naturale. Approfitta delle prime ore del giorno per fare attività all’aperto, come una passeggiata o una corsa. La luce mattutina aiuta a regolare l’orologio biologico e migliora l’umore, riducendo la sensazione di sonnolenza.

4. Organizza momenti di produttività concentrata

Il cambiamento di orario può influire sulla concentrazione. Pianifica attività che richiedono massima attenzione nelle ore in cui ti senti più sveglio, solitamente la mattina.

Puoi dedicare questo tempo a:

Progetti personali

Lettura o studio

Lavoro creativo o brainstorming

Creare blocchi di tempo concentrati permette di portare a termine più cose senza sentirsi sopraffatti.

5. Dedica tempo al relax e al benessere

Non dimenticare che il weekend è anche il momento per riposare mente e corpo. Con l’ora solare, il corpo può avere bisogno di un po’ più di adattamento. Tecniche come la meditazione, lo stretching o un bagno caldo la sera possono aiutare a rilassarsi e a migliorare la qualità del sonno.