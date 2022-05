Sgarbi vs Mughini al Maurizio Costanzo Show: spunta il video della rissa

Sgarbi vs Mughini: ecco che il video della rissa “patetica” tra i due è stato pubblicato sui social. Una triste vicenda che ha ricordato già un altro incontro ravvicinato tra i due in televisione qualche anno fa.

Cosa è successo al Maurizio Costanzo Show

Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini hanno di nuovo messo in scena una pietosa rissa. Entrambi con caratteri abbastanza facilmente irascibili e tra l’altro tra i due non è la prima volta di un incontro ravvicinato.

Era già accaduto nel 2019, quando entrambi ospiti di “Stasera Italia” erano venuti quasi alle mani, separati in tempo dal conduttore Giuseppe Brindisi e da un cameraman. Questa volta, è accaduto il triste episodio al Maurizio Costanzo Show, davanti al conduttore, agli ospiti e al pubblico sia in teatro sia a casa.

Sgarbi Mughini: video della rissa

Al culmine di una discussione sulla Russia i toni dei due si sono fatti sempre più accesi fino a che i due si sono alzati e dopo gli insulti è arrivato anche qualche spintone al punto da far cadere a terra Sgarbi che ha rischiato anche di battere la testa a terra.

Tra gli ospiti della puntata c’era il cantante Al Bano che ha raccontato la scena al Corriere della Sera: «È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi, Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson. Sono intervenuto con Iva Zanicchi, ma siamo intervenuti tutti per sedare questa vicenda anche pericolosa per certi aspetti perché Sgarbi è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini, e un quadro è caduto a 5 centimetri da Sgarbi. È stato incredibile e inaspettato».