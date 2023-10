Sogno o sondaggio?

I sondaggi indicano un leggero calo di FdI e una crescita, piccola ma costante, dei 5 Stelle. Ma sono attendibili? FdI perderà voti?

Gentile lettrice, non mi avventuro sulle previsioni di un voto lontano nel tempo. Penso che il tradimento di tutte le promesse elettorali della Meloni abbia un’incidenza, ma i sondaggi parlano del presente e non sono interpretabili come indicazione di voto futuro. Aggiunga l’alto tasso di errore e forse la malafede di chi li esegue o li commissiona. Giusto un anno fa (La Notizia, 1° ottobre 2022) pubblicavo un’antologia delle grottesche previsioni sul voto dell’autunno scorso. Ne ripesco qualche citazione. Repubblica 24 luglio: “Conte crolla nei sondaggi”. Il Messaggero di Roma 14 giugno: “Cinquestelle sotto il 10%, anche il Sud boccia Conte”. Come si sa, il partito di Conte è poi risultato primo in 7 regioni del Sud. Ma intanto i giornaloni ci davano sotto. Il Corriere della sera 23 luglio: “M5S, pochi seggi e sondaggi impietosi”. Su Libero 20 giugno il sondaggista Antonio Noto: “Senza Di Maio, sarà la fine dei M5S”. Perbacco, aveva capito tutto. E poi ci sono i notisti politici. Pesco a caso: “Come ormai evidente, la parabola politica di Conte è vicina a concludersi”, Stefano Folli, Repubblica 17 maggio. “Il conflitto interno al M5S certifica il tramonto populista”, Massimo Franco, Corriere della sera 18 giugno. Francesco Merlo, Repubblica 30 luglio: “Solo adesso, nelle elezioni più importanti dal 1948, la sinistra rialza la testa. L’agenda Draghi è stata il lampo di Paul Klee”. Più che un lampo, un fulmine, ma ha incenerito Letta e anche Merlo.

