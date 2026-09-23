Sondaggi Milano, Calabresi nettamente avanti alle primarie: centrosinistra favorito per la corsa a sindaco

Secondo i sondaggi Mario Calabresi è il favorito alle primarie del centrosinistra a Milano. Ed è anche in vantaggio per la corsa a sindaco.

Il favorito per la vittoria delle primarie del centrosinistra e anche per l’elezione a sindaco di Milano è Mario Calabresi. Un dato che emerge con chiarezza dai sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione dell’Istituto Ixè Monitor Milano. Gli intervistati ritengono, però, che il centrodestra abbia più possibilità di vincere, anche se la maggior parte voterebbe per il centrosinistra. Per quanto riguarda le primarie, invece, il vantaggio di Calabresi su Pierfrancesco Majorino per ora è netto. Entriamo nel dettaglio.

Sondaggi politici, il giudizio dei milanesi sulla città

Negli ultimi anni, secondo gli intervistati, la qualità della vita a Milano è peggiorata: lo sostiene il 64,6% contro un 26,1% che ritiene sia rimasta più o meno la stessa. È invece migliorata per il 9,1% del campione soltanto. Di conseguenza, ben il 54,3% sostiene che Milano, in considerazione delle prossime elezioni, avrebbe bisogno di un “cambiamento radicale nel modo in cui viene amministrata”. Invece il 41% sostiene che sarebbe sufficiente “qualche miglioria” e soltanto il 3,5% pensa che debba “andare avanti così”.

Chi voterebbero i milanesi come sindaco e l’esito delle primarie: il favorito è Calabresi

Arriviamo così agli scenari elettorali veri e propri. Se dovessero votare domani, chi sceglierebbero gli elettori milanesi? Il 45,1% sostiene che preferirebbe un candidato del centrosinistra mentre il 38,5% preferirebbe un candidato del centrodestra e il 16,4% un altro candidato. Da notare, però, come, a prescindere dalle proprie preferenze, i milanesi pensino che il prossimo sindaco sarà di centrodestra (38,3%) e non di centrosinistra (36%).

In generale, viene preferito un candidato che proviene dal mondo delle professioni e delle imprese (48%) rispetto a uno proveniente da esperienze politiche e amministrative (43,7%). Si passa così alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Milano. Partiamo dalla fiducia nei principali candidati: il 68% esprime molta o abbastanza fiducia in Mario Calabresi mentre il 50% dice di averne in Pierfrancesco Majorino, superato anche da Tommaso Goisis (59%), Emmanuel Conte (53%) e Lorenzo Pacini (52%). Poco più indietro, invece, Anna Scavuzzo (47%).

L’ultima domanda riguarda invece solo gli elettori di centrosinistra, per capire chi potrebbe vincere alle primarie. Qui il favorito è senza dubbio Calabresi, stimato tra il 48% e il 53%. Più indietro Majorino, tra il 30% e il 36%, Scavuzzo (8-10%), Pacini (2-6%), Conte (1-4%) e Goisis (2-3%).