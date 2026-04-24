Sondaggi politici, alle primarie del campo largo il favorito è Conte: in tutti gli scenari è in vantaggio su Schlein

Il trend dei sondaggi sulle primarie del campo largo non cambia: il favorito è sempre Giuseppe Conte, sia in una sfida a due che a sei.

Giuseppe Conte è il favorito in caso di primarie del campo largo. Gli ultimi sondaggi confermano le previsioni già prospettate da altre rilevazioni e il presidente del Movimento 5 Stelle ha, in diversi scenari, un discreto vantaggio sulla segretaria del Pd, Elly Schlein. Il sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta vede Conte come favorito sia in caso di sfida a due che di primarie aperte a sei candidati.

La rilevazione analizza poi le intenzioni di voto confrontando il dato attuale con quello del 7 aprile, poco meno di venti giorni fa. Fratelli d’Italia resta in testa e consolida il suo primato, guadagnando più consensi degli altri partiti. Bene anche il Movimento 5 Stelle, che cresce dopo il referendum sulla giustizia.

Primarie del campo largo, Conte favorito in tutti gli scenari

In caso di primarie del campo largo, il favorito è Giuseppe Conte. Secondo gli elettori del centrosinistra, il leader del Movimento 5 Stelle sarebbe in vantaggio con il 36,9% dei voti. La segretaria del Pd, Elly Schlein, si fermerebbe invece al 32,5%.

Il sondaggio considera anche un altro scenario, quello con una corsa a sei. In questo caso il vantaggio di Conte sarebbe anche più ampio, con il 33,5% dei consensi contro il 23,2% di Schlein. Poi ci sarebbero Pierluigi Bersani al 13%, Matteo Renzi al 6,2%, Angelo Bonelli al 3,6% e Nicola Fratoianni allo 0,8%. In questo sondaggio non viene valutata un’eventuale candidatura della sindaca di Genova, Silvia Salis.

Sondaggi elettorali, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia è in testa con ampio margine: il partito di Giorgia Meloni cresce di un punto e mezzo rispetto al 7 aprile e si attesta al 28,8%. A seguire c’è il Pd con il 22,5%, con un aumento dei consensi dello 0,2%. Bene i 5 Stelle che guadagnano mezzo punto percentuale salendo al 12,2%. In calo dello 0,2% c’è invece Forza Italia, all’8,6%, mentre la Lega è stabile all’8,3%.

Stabile è anche Alleanza Verdi-Sinistra al 6,5%. In crescita c’è Futuro Nazionale: +0,2% e dato attuale al 3,6%. In calo dello 0,2% Azione al 3%, mentre Italia Viva guadagna un decimo di punto al 2,5%. +Europa registra un calo dello 0,2% e si ferma all’1,7% mentre Noi Moderati è in crescita allo 0,8%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è stimato al 46,5% contro il 30,7% del centrosinistra. Il campo largo, invece, si attesta al 45,4% ma con una crescita dello 0,6% che lo avvicina alla coalizione di governo.