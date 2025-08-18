Sondaggi politici, cosa succederà alle regionali in Puglia: Decaro è il grande favorito

Le elezioni regionali si avvicinano e i sondaggi per la Puglia sembrano fornire una chiara indicazione: chiunque sia il candidato, il centrosinistra è in vantaggio. Soprattutto se alla fine l’europarlamentare del Pd, Antonio Decaro, sarà l’uomo scelto per la sfida elettorale d’autunno. A testimoniarlo è un sondaggio realizzato da Yoodata per La Gazzetta del Mezzogiorno.

La sfida per la candidatura nel centrosinistra

La prima domanda del sondaggio riguarda il centrosinistra e, nello specifico, quanto gli elettori conoscano i possibili candidati. Il più conosciuto è l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, con il 60% di risposte positive. A seguire c’è il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, con il 44%. Poi Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale pugliese, al 31%. Più indietro Raffaele Piemontese (assessore alla Salute della Regione Puglia) al 24% e Mario Turco (senatore del Movimento 5 Stelle) al 21%. La stessa domanda viene posta anche per Mauro D’Attis, deputato e possibile candidato del centrodestra: anche nel suo caso la percentuale è del 21%.

Sondaggi elettorali, chi vincerebbe oggi le elezioni regionali in Puglia

La prima sfida proposta dal sondaggio è quella tra D’Attis e Decaro: l’affermazione del centrosinistra sarebbe netta, con il 67% dei voti contro il 33% del centrodestra. Sarebbe la vittoria più netta per il centrosinistra, che è comunque avvantaggiato anche negli altri confronti. Boccia, per esempio, otterrebbe il 60% dei consensi il 40% di D’Attis, stando a questa rilevazione.

Piemontese, invece, raggiungerebbe il 56% contro il 44% di D’Attis. Leggermente più alta la percentuale per Capone, al 57% contro il 43% di D’Attis. Infine, il centrosinistra vincerebbe anche con Turco, con il 56% dei voti. Ovviamente è ancora presto per capire come andranno davvero le elezioni, considerando che bisognerà prima definire i candidati. Ma di certo questo sondaggio qualche indicazione, anche per la scelta del candidato, può fornirla.