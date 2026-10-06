Se c’è una certezza in vista delle prossime elezioni è che tutti i sondaggi politici danno il campo largo avanti, e non di poco, sul centrodestra ancora orfano di Futuro Nazionale. A certificarlo è la media dei sondaggi politici di sei istituti, TP, Lab21, Piepoli, Swg, Eumetra, Only Numbers, elaborata da Termometro Politico sulla base delle rilevazioni effettuate tra il 27 settembre e il 3 ottobre. Dati alla mano il centrosinistra allargato a Italia Viva e +Europa, malgrado il Pd di Elly Schlein stia attraversando una fase difficile che lo porta ad arretrare, si assesta al 43,5%.

Ben distaccata l’attuale maggioranza che sommando i voti di Fratelli d’Italia, in ripresa dopo una lunga fase di calo e oggi tornata sui valori di luglio, Lega, Forza Italia e Noi Moderati arriva al 41,2%.

FdI risale, ma Lega e Forza Italia no

Dalla media dei sondaggi spicca proprio il dato su Fratelli d’Italia che si conferma il primo partito d’Italia, toccando quota 27,6%. Un risultato positivo che, si chiede Termometro Politico, potrebbe essere legata all’effetto del taglio del bollo auto. Se questa lettura dovesse essere davvero la causa di questa lieve crescita, allora il resto della coalizione non ne ha beneficiato.

Forza Italia, infatti, resta inchiodata al 7,3% mentre la Lega di Matteo Salvini tocca un nuovo minimo assestandosi al 5,3%.

Il Pd perde colpi ma per la media dei sondaggi politici il centrosinistra resta avanti

Al contrario nel centrosinistra la situazione è più movimentata. Il Pd di Schlein pur confermandosi il secondo partito d’Italia, sembra essere in forte difficoltà tanto da essere al minimo da due anni a questa parte. I dem, sempre secondo la media di Termometro Politico, sono dati al 20,3%. Un arretramento di cui non ne approfitta il Movimento 5 Stelle che lascia sul terreno lo 0,1%, assestandosi al 12,9%.

Campo largo in cui cresce soltanto Alleanza Verdi e Sinistra che arriva al 6,4%. Italia Viva, infatti, resta stabile al 2,4% e +Europa scende all’1,5%.

Futuro Nazionale inverte il trend e scende sotto l’8%

Dalla media dei sondaggi emerge anche la prima vera battuta di arresto di Futuro Nazionale. Dopo mesi di crescita poderosa che aveva portato FN a sfondare l’8%, secondo la fotografia della media dei sondaggi fatta da Termometro Politico sulla base delle intenzioni di voto, ora il partito dell’ex generale Roberto Vannacci è in affanno e scende al 7,6%.

Una flessione che potrebbe essere legata alle difficoltà del partito di entrare in un’alleanza organica con l’attuale maggioranza.

Fuori da entrambi i poli anche Azione di Carlo Calenda che resta stabile al 3,1%.

Sondaggi politici, il confronto tra istituti: dove i numeri divergono

Dietro la media, i singoli istituti non dicono la stessa cosa. Il Pd va dal 19,0% di Piepoli al 21,1% di TP, una forbice di 2,1 punti. Il Movimento 5 Stelle oscilla tra l’11,6% di Only Numbers e il 14,0% di Piepoli: 2,4 punti, la distanza più ampia tra tutti i partiti.

Fratelli d’Italia è invece il dato più compatto, dal 27,1% di Eumetra al 28,0% di Piepoli e Lab21. Anche Futuro Nazionale, che nella media scende sotto l’8%, per Lab21 resta all’8,4%, mentre Piepoli e Only Numbers lo fermano al 7,0%. Piepoli compare agli estremi (più alto o più basso, anche a pari merito) per nove partiti su dieci. Le differenze possono dipendere da metodologie, campioni e date di rilevazione: per questo ha senso guardare la media e non il singolo sondaggio.

Ecco una comoda tabella riassuntiva: