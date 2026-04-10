La Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi della settimana mostra che il campo largo è avanti con il 45,4%, seguito dal centrodestra al 44,9

Dopo la batosta referendaria incassata dalla maggioranza di Giorgia Meloni e le difficoltà in politica estera del governo, il panorama politico italiano è in fermento. A fare il punto della situazione è la Supermedia Agi/YouTrend, riportati anche da Repubblica, che tratteggia diversi movimenti, pur senza scossoni, nel gradimento dei partiti politici da parte degli italiani.

Il dato secco di quest’ultima Supermedia è, come si vede da settimane, che il campo largo è avanti. Di poco, ma il vantaggio c’è e viene quantificato in un 45,4%. Segue poco dietro il centrodestra che, dopo settimane con il segno meno, sale al 44,9% segnando un +0,3 rispetto alla precedente Supermedia.

Per i sondaggi il Pd accelera, ma FdI regge

Guardando ai dati delle coalizioni, si possono notare piccoli ma sostanziali cambiamenti. Il Pd guidato da Elly Schlein incassa un +0,6%, raggiungendo il 22,4% delle preferenze degli italiani. Si tratta di un forte incremento che conferma i dem come il secondo partito d’Italia, confermando anche il trend positivo che va avanti da settimane.

Come facilmente prevedibile, davanti resta Giorgia Meloni con FdI che, pur in lieve flessione (-0.1%), arriva al 28,1%.

Al terzo posto c’è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, però, cede lo 0,5% rispetto alla Supermedia precedente, scendendendo al 12,7%.

La Lega si rialza e supera Avs

Tra i dati più sorprendenti spicca quello sulla Lega di Matteo Salvini che, dopo mesi di continue batoste, rialza la testa e segna una crescita dello 0,9%, arrivando al 7,2%.

Un risultato grazie al quale il Carroccio supera Allenza Verdi e Sinistra che perde lo 0,3% scendendo al 6,4%. Lieve flessione anche per Forza Italia che perde lo 0,3% e scivola all’8,6%. Più indietro Azione al 3,0%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,5%, Noi Moderati all’1,0%.

I dati dei sondaggi nel dettaglio

Liste

FdI 28,1 (-0,1)

Pd 22,4 (+0,6)

M5S 12,7 (-0,5)

Forza Italia 8,6 (-0,3)

Lega 7,2 (+0,9)

Alleanza Verdi e Sinistra 6,4 (-0,3)

Futuro Nazionale 3,3 (-0,3)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,3 (+0,1)

+Europa 1,5 (=)

Noi Moderati 1,0 (-0,2)

Coalizioni 2022

Centrodestra 44,9 (+0,3)

Centrosinistra 30,3 (+0,3)

M5S 12,7 (-0,5)

Terzo Polo 5,4 (+0,2)

Altri 6,7 (-0,3)

Coalizioni 2026