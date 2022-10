Stasera tutto è possibile, 17 ottobre: anticipazioni ed ospiti della puntata

Stasera tutto è possibile torna con la quarta puntata. Il programma va in onda sempre in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino. Il debutto del programma nel 2022 ha fatto segnare un ottimo ascolto tra i telespettatori superando il milione.

Stasera tutto è possibile, 17 ottobre: anticipazioni

Lo show di Rai 2 Stasera tutto è possibile è ritornato in prima serata con la conduzione di Stefano De Martino, confermato al timone del programma. La puntata va in onda lunedì 17 ottobre 2022. Il tema della quarta puntata è “Sì viaggiare”. Tra i giochi ci sono Do re mi fa male, Ruba gallina, Rumori di mimo, Segui il labiale, Stammi dietro dance, la Stanza buia e, ovviamente, la Stanza inclinata.

Gli ospiti della puntata

Ci sono sempre gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, imitatore che a questo giro veste i panni di due icone della televisione italiana: Maria De Filippi e Milly Carlucci. Il cast degli altri ospiti è completato da Fabrizio Biggio, Carmine Del Grosso, Giovanni Esposito, Gino Fastidio, Marta Filippi, Bianca Guaccero e Antonio Giuliani.

Diretta tv dello show con Stefano De Martino

La diretta televisiva dello show è su Rai 2 in prima serata per otto puntate. Come sempre sarà possibile seguire lo show in streaming sull’app di RaiPlay. Lo studio in cui viene girato il programma è l’Auditorium Rai di Napoli, da dove va in onda fin dalla prima edizione.