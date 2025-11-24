Il generale Abdel Fattah al-Burhan ha respinto senza esitazioni la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti per cercare di fermare il conflitto in Sudan. Davanti agli ufficiali delle Forze armate, il comandante dell’esercito ha definito il documento consegnato dall’inviato statunitense Massad Boulos “il peggiore mai presentato”, accusandolo di puntare alla frammentazione del Paese più che a una soluzione negoziata.

Secondo al-Burhan, le misure contenute nella bozza americana rappresenterebbero “appelli espliciti alla divisione del Sudan”, arrivando persino a “cancellare l’esistenza delle Forze armate”, sciogliere gli apparati di sicurezza e lasciare invece intatta la presenza delle Forze di Supporto Rapido (RSF), la milizia guidata da Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemeti. Un impianto giudicato irricevibile dal comando militare, che considera la permanenza delle RSF nelle aree occupate come un ostacolo alla pace.

Sudan, il generale al-Burhan respinge il piano di tregua degli Stati Uniti: “Vogliono smembrare il Paese”

Al-Burhan ha accusato Boulos di voler imporre condizioni inaccettabili e, in un passaggio particolarmente duro, ha messo in dubbio il ruolo dell’inviato americano nel processo diplomatico, definendolo “un ostacolo sulla via della pace”. Ha ribadito invece che qualsiasi cessate il fuoco dovrà essere accompagnato dal ritiro totale delle RSF da obiettivi civili e che la milizia non potrà avere spazio in alcuna futura formula politica.

Diverso il giudizio sul percorso proposto dall’Arabia Saudita. Il comandante sudanese ha elogiato l’iniziativa del principe ereditario Mohammed bin Salman, definendola “un’opportunità per evitare la distruzione del Paese”. Un apprezzamento che segnala come Khartoum guardi con maggiore fiducia alla mediazione saudita rispetto alle pressioni statunitensi.

Il conflitto, esploso nell’aprile 2023, ha già provocato decine di migliaia di morti e oltre dodici milioni di sfollati, spingendo l’ONU a definirlo la peggior crisi umanitaria mondiale. Le RSF avevano annunciato il 7 novembre la disponibilità ad accettare una tregua umanitaria di tre mesi, con l’impegno a negoziare un accordo di pace permanente e l’esclusione di entrambe le parti dalla futura scena politica. Una proposta che, alla luce delle dichiarazioni di al-Burhan, non sembra destinata a trovare spazio.