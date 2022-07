Superquark 2022: anticipazioni, puntate, cast ed ospiti con Alberto e Piero Angela

Superquark 2022 torna in tv in prima serata su Ra1 con la conduzione sempre di Piero Angela affiancato dal figlio Alberto.

Superquark 2022 torna in tv su Rai1 in versione estiva. Alla conduzione ci sarà sempre Piero Angela che potrà contare tra gli ospiti della presenza del figlio. Il programma accompagnerà i telespettatori per tutta l’estate.

Superquark 2022: anticipazioni

Superquark 2022 ritorna su Rai1 in versione estiva con Piero Angela al timone del programma coadiuvato dal figlio Alberto. Il primo episodio di una serie della Bbc: “Il gioco della seduzione”, un racconto che va dal corteggiamento alla riproduzione.

Alberto Angela racconterà da Roma La Polledrara, un importante sito della preistoria, cimitero degli elefanti antichi. Segue poi un servizio sul mal di testa, problema che affligge milioni di persone. Salto successivo al Lens di Firenze, dove si studia la luce. E inoltre: tappa sull’Isola di Montecristo; focus dedicato al mondo delle Sim.

Superquark 2022: puntate

Le puntate di questa edizione sono otto, tutte in onda il mercoledì in prima serata a partire dal 6 luglio 2022. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, l’ultima puntata della stagione dovrebbe andare in onda mercoledì 24 agosto.

Cast ed ospiti con Alberto e Piero Angela

Il cast di esperti, ognuno dei quali responsabile di specifiche rubriche saranno : Barbara Gallavotti, Alessandro Barbero, Paco Lanciano, Emanuela Jannini, Massimo Polidoro, Paolo Magliocco, Giovanni Carrada ed Elisabetta Bernardi. Da segnalare anche la presenza di Alberto Angela.

Inoltre, ecco come gli ospiti saranno divisi in base alle rubriche: “Archeologia” con Alberto Angela, “Tecnologia”, “La scienza in cucina” con Elisabetta Bernardi, “Dietro le quinte della Storia” con Alessandro Barbero, “Psicologia delle bufale” con Massimo Polidoro e “Questione di ormoni” con Emanuele Jannini. In chiusura di ogni puntata poi, la rubrica “Idee”, con i consigli per la lettura”

