Telemarketing selvaggio, arriva il codice a tre cifre contro le truffe: come funziona

Una nuova mossa contro il telemarketing selvaggio. Una misura che potrebbe permettere ai cittadini di sapere chi sta chiamando, individuando subito i casi di telefonate promozionali indesiderate. L’Agcom punta a rendere obbligatorie tre cifre di identificazione che rendono possibile sapere chi chiama.

La proposta prevede l’assegnazione di un numero a tre cifre a tutti gli operatori per le chiamate in uscita e i messaggi. In questo modo si sa subito chi sta effettuando la chiamata, se si tratta di un’azienda titolare o di un call center.

La sperimentazione dell’Agcom contro il telemarketing selvaggio

La sperimentazione è già partita il 17 dicembre e durerà 45 giorni, poi la misura dovrebbe diventare operativa. Un intervento che arriva dopo la mossa di novembre con la quale l’Autorità ha deciso di filtrare le chiamate commerciali dai finti numeri italiani che avrebbe bloccato 7,5 milioni di telefonate.

La misura convince le associazioni dei consumatori che segnalano però anche il rischio di alcune criticità. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, parla di un “possibile passo avanti, anche se sono molte le insidie”. Il “miglioramento” sicuramente c’è per Dona, ma “resta da capire se sia un progresso anche rispetto all’utilizzo del prefisso unico uguale per tutti, lo 0844, purtroppo non reso obbligatorio e mai applicato”. Il Codacons invece parla di una misura “attesa da tempo”.