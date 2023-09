Tim Music Awards 2023 – La festa: scaletta cantanti e ospiti dell’evento del 20 settembre

Tim Music Awards – La festa arriva in tv e in streaming: si tratta di un evento conclusivo delle due serate che hanno visto la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada che daranno il cambio al timone ad altri due conduttori.

Tim Music Awards 2023 – La festa: evento del 20 settembre

Nek e Carolina Di Domenico presentano l’evento speciale e conclusivo dei Tim Music Awards che va in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 20 settembre 2023. Lo show musicale è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. La serata non è stata trasmessa in diretta tv ma andrà in onda in differita. “Una festa canora con alcuni tra gli artisti italiani più amati, uno show emozionante, che promette di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate”, con queste parole presenta l’evento la Rai.

Scaletta cantanti e ospiti

Diversi gli artisti che si esibiranno in questo evento speciale. Tanti hanno dato adesione e saranno sul palco. Ecco la scaletta dei cantanti: Alfa, Emma Marrone, Diodato, Paola e Chiara, Tony Effe (anche in duetto con Emma), Levante, Mara Sattei, Ciccio Merolla, Nek e Francesco Renga, Ariete (live col nuovo singolo Rumore), LDA, Ana Mena, Olly, Elettra Lamborghini, Isoladellerose, gIANMARIA.