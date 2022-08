Tim Summer Hits 2022, best of della prima edizione: scaletta dei cantanti e diretta della puntata

Tim Summer Hits 2022 va in onda su Rai 2 con la puntata finale che racchiude il meglio di tutte le serata andate in scena in quest'estate.

Tim Summer Hits 2022, best of: si conclude l’evento musicale targato Rai 2 che ha fatto compagnia live ed in tv migliaia di italiani ed appassionati di musica. L’ultimo appuntamento racchiude il meglio di tutte le serate andate in scena in alcune delle piazze italiane.

Tim Summer Hits 2022, best of della prima edizione: scaletta dei cantanti

Tim Summer Hits 2022 con il best of propone alcune di momenti più belli che sono stati protagonisti nelle serata da Piazza del Popolo a Roma, fino a Piazzale Fellini a Rimini, passando per Portopiccolo. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata giovedì 11 agosto 2022.

La scaletta prevista per il best of prevede i seguenti artisti andare in scena: Alessandra Amoroso (che si è esibita con il singolo Camera 209 e con un medley), Biagio Antonacci (con il singolo Seria, un medley e il brano Ti penso raramente), Blanco (con Nostalgia), Boomdabash e Annalisa (con Tropicana), Michael Bublè (con i brani Higher e Sway), Coez (con le canzoni Essere liberi e Come nelle canzoni), Elisa (con il singolo Litoranea e No Hero), Fedez con Tananai e Mara Sattei (con La Dolce Vita), Fabri Fibra e Maurizio Carucci (con Stelle), Ghali (con Pare), Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini (con Caramello), Achille Lauro (con un medley), Lazza (con Panico), Marracash (con Crazy Love), Ana Mena (con Mezzanotte), Marco Mengoni (con No Stress), Mika (con un medley), Tommaso Paradiso (con Piove in Discoteca), i Pinguini Tattici Nucleari (con Giovani Wannabe), Raf (con i brani Cherie e Infinito), Rhove (con Shakerando), Rkomi (con Ossa Rotte e Insuperabile), Luigi Strangis (con Tienimi stanotte) e Tananai (con i brani Baby Goddamn, Pasta e Sesso occasionale).

La diretta della puntata

L’evento è strutturato in 7 appuntamenti (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’). I concerti sono divisi tra Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini e Trieste. L’appuntamento è stato ogni giovedì in prima serata per sei settimane. La conduzione è affidata a Stefano De Martino ed Andrea Delogu. Il dietro le quinte è raccontato da Saverio Raimondo che cerca di trasmettere agli spettatori a casa le emozioni delle serate. La puntata come sempre sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto anche da Radio Italia TV.

