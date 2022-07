Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti 7 luglio e diretta tv della seconda serata

Tim Summer Hits 2022 trona con il secondo appuntamento sempre di giovedì in prima serata e in diretta su Rai 2. Ecco le info della serata.

Tim Summer Hits 2022 torna con il secondo appuntamento estivo. Dopo il successo della prima puntata della scorsa settimana, tornano tanti cantanti ad esibirsi per regalare un’altra bella serata di musica.

Tim Summer Hits 2022: scaletta cantanti 7 luglio

Tim Summer Hits 2022 torna con il secondo appuntamento della stagione estiva. Ancora tanta bella musica. Lo scenario è sempre Piazza del Popolo a Roma, dove la puntata è stata registrata a fine giugno. I prossimi appuntamenti saranno a Trieste, più precisamente a Portopiccolo (registrazioni il 28 e 29 giugno), e infine concludere sulla riviera romagnola, andando a Rimini in Piazza Federico Fellini. Ecco i cantanti che prenderanno parte alla seconda puntata:

Aiello,

Alex,

Alessandra Amoroso,

Biagio Antonacci,

Malika Ayane,

Baby K,

Boomdabash e Annalisa,

Coez,

Francesco Gabbani,

Gaia,

Rocco, Hunt Elettra Lamborghini, Lola Indigo,

Lazza,

Mika,

Fabrizio Moro,

Nek,

Raf,

Francesco Renga,

Sangiovanni,

Tananai,

Valentina Parisse

La diretta tv della seconda serata

L’evento è strutturato in 7 appuntamenti (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’). Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini. L’appuntamento è ogni giovedì in prima serata per le prossime sei settimane. La conduzione è affidata a Stefano De Martino ed Andrea Delogu.

La seconda puntata di giovedì 7 luglio andrà in onda su Rai 2, ma si potrà seguire anche in radio, su Rai Radio 2 e Radio Italia. La kermesse musicale sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play. Inoltre, sarà proposto da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9.