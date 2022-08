Tim Summer Hits 2022, ultima puntata: scaletta dei cantanti, ospiti e diretta del concerto

Tim Summer Hits 2022: ultimo appuntamento registrato alla fine di giugno del concerto estivo targato Rai. Tanti ancora gli artisti che saliranno sul palco di Trieste per infiamamre il pubblico presente ma anche quello da casa. Sempre con Andrea Delogu e Stefano De Martino come conduttori e con tante sorprese. L’appuntamento è per stasera 4 agosto in prima serata su Rai 2.

Tim Summer Hits 2022, ultima puntata: scaletta dei cantanti ed ospiti

L’ultimo appuntamento con Tim Summer Hits 2022 andrà in scena dal Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Ancora tanta musica in quest’estate con nomi importanti ed artisti che sanno infiammare il pubblico presente ma anche quello da casa. Ecco i nomi degli artisti e cantanti ospiti di stasera:

Albe

Mario Biondi

Bresh

Coez

Dargen D’amico

Deddy

Ditonellapiaga

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Gaudiano

La Rua

Mr. Rain

Myss Keta

Nek

Valentina Parisse

Rettore

Matteo Romano

Sissi

Alvaro Soler

Margherita Vicario

Nina Zilli.

La diretta del concerto

L’evento è strutturato in 7 appuntamenti (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’). I concerti sono divisi tra Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini e Trieste. L’appuntamento è stato ogni giovedì in prima serata per sei settimane. La conduzione è affidata a Stefano De Martino ed Andrea Delogu. Il dietro le quinte è raccontato da Saverio Raimondo che cerca di trasmettere agli spettatori a casa le emozioni delle serate.

L’ultima puntata va in onda giovedì 4 agosto sempre su Rai 2, ma si potrà seguire anche in radio, su Rai Radio 2 e Radio Italia. La kermesse musicale sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play. Inoltre, sarà proposto da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9.