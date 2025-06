Trump vuole fare il bullo anche in guerra, arriva “l’ultimatum definitivo” all’Iran

La posizione di Donald Trump non cambia. Pur non annunciando se attaccherà o meno l’Iran, il presidente degli Stati Uniti torna a fare il bullo e a lanciare ultimatum a Teheran. “Ho perso la pazienza, l’Iran deve arrendersi senza condizioni”, afferma. Sostenendo che ormai per l’Iran è troppo tardi per negoziare.

Secondo Trump, Teheran avrebbe tentato di negoziare con gli Usa, ma ormai “è tardi” e quello appena lanciato è un “ultimatum definitivo”. Il presidente Usa sottolinea anche di aver detto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di “andare avanti”. E, intanto, non si sbilancia pubblicamente su un eventuale attacco statunitense, spiegando che non dirà in pubblico se ci sarà o meno.

L’ultimatum di Trump, la risposta dell’Iran

Insomma, Trump continua a mettere pressione sull’Iran sostenendo che il suo è un ultimatum definitivo e che Teheran si deve arrendere. La risposta non tarda ad arrivare, con l’Iran che definisce Trump un “guerrafondaio” e gli risponde direttamente: “Le conseguenze di un attacco americano saranno irreparabili”.

Teheran risponde anche su un altro punto a Trump, smentendo quanto detto dal presidente Usa sul fatto che i funzionari iraniani abbiano chiesto di negoziare alla Casa Bianca: “L’unica cosa più spregevole delle sue bugie è la sua codarda minaccia di eliminare la Guida suprema dell’Iran”.

Ma intanto, che Trump sia pronto a scendere in campo direttamente lo dimostrano anche alcune foto satellitari della base di Diego Garcia, in Territorio britannico dell’Oceano indiano: vengono mostrati quattro bombardieri B-2, in grado di trasportare fino a 8 tonnellate, ovvero velivoli che possono trasportare la bomba Mop sviluppata per colpire gli impianti nucleari sotterranei di Fordow, in Iran.