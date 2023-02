Ucraina, Conte: “La Meloni ci dica se siamo in guerra”

“Fonti della difesa e rappresentanti del governo assicurano che l’Italia asseconderà le richieste di Kiev”, “se questo è il salto di qualità, il Paese, non il M5s, ha il diritto di sapere dal governo se ci apprestiamo ad entrare in guerra”. È quanto ha detto all’Avvenire il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando del conflitto in Ucraina.

Conte: “Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo”

“Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo” ha aggiunto Conte che aggiunge: “Negli Stati Uniti si dà il via libera a un Inflation reduction act da oltre 360 miliardi di dollari per sostenere impresa e lavoro, in Italia Giorgia Meloni non riesce a strappare nessun impegno economico all’Europa e taglia su welfare e sanità”.

Il ministro Crosetto, “impegnato nella corsa al riarmo”, “propone di scorporare gli investimenti in spese militari dal Patto di stabilità. “Insomma – afferma ancora il leader del M5S parlando della guerra in Ucraina -, gli italiani chiedono misure su carovita, stipendi, sanità e scuole; loro pensano alle armi”.

“Fanno finta di non sapere che il 70 per cento di quanto investito sul Superbonus è rientrato nelle casse dello Stato”

Per Conte “è estremamente grave per l’Italia avere un presidente del Consiglio e un ministro dell’Economia disposti a mentire spudoratamente sostenendo che il Superbonus costa 2mila euro a cittadino”. “Fanno finta di non sapere – e lo dice il Censis, non io – che il 70 per cento di quanto investito dallo Stato sul Superbonus è rientrato nelle casse dello Stato con tasse e contributi”.

“La misura ha prodotto 1 milione di posti di lavoro, il taglio di 1,42 milioni di tonnellate di CO2: meno inquinamento nelle nostre città e un risparmio medio di 964 euro a famiglia. È incredibile e grave che un premier parli di un buco di bilancio che in realtà non esiste” ha concluso il presidente del Movimento cinque stelle.

Leggi anche: La Nato apre le porte a Kiev per provocare Putin. Stoltenberg sfida Mosca: avanti fino alla sconfitta della Russia. Ma Medvedev avverte: “Abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma”