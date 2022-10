Umberto Balsamo oggi: età, canzoni famose, vita privata, moglie e figli del cantante di Balla

Chi è Umberto Balsamo, il cantautore e composito italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 3 ottobre?

Umberto Balsamo oggi: età, canzoni famose

Nato a Catania il 10 marzo 1942, Umberto Balsamo è un cantautore e compositore italiano che ha compiuto all’inizio del 2022 80 anni di età. Sin da bambino, ha nutrito una forte passione per la musica e, dopo aver comprato una chitarra, ha cominciato a prendere lezioni all’età di 16 anni. Nel 1963, ha deciso di trasferirsi a Milano, muovendo i primi passi nel settore collaborando con il paroliere Luciano Beretti. In questo periodo, ha realizzato i brani La prima lettera d’amore per Orietta Berti e Vita.

Negli anni della sua carriera, ha scritto svariate canzoni di successo che sono rimaste cristallizzate nella storia della musica. Ha anche partecipato al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più famosi ci sono L’angelo Azzurro proposto a Mina e Balla.

Negli anni ’80 del secolo scorso, Baldamo è stato il produttore e l’autore principale delle canzoni di Orietta Berti. Dopo circa un decennio di pausa, poi, è tornato in attività a partire dal 2003. A settembre 2022, ha partecipato allo show Arena Suzuki condotto da Amadeus.

Vita privata, moglie e figli del cantante di Balla

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che Umberto Balsamo sia sposato con una donna di nome Zea. La moglie del cantautore è lontana dal mondo dello spettacolo e la coppia vive da anni la sua relazione al riparo dai riflettori e dal gossip. Balsamo e Zea hanno avuto due figli: Tommaso e Valentina.

