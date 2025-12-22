Zelensky adesso sembra capire che non potrà riconquistare le terre perdute. Ma se ne accorge ora? Non era prevedibile?

Aldo Gorini

via email

Gentile lettore, “era prevedibile fin dal 24 febbraio ’22, giorno dell’invasione. Ma i pochi di noi che lo dissero furono sommersi dal disprezzo dell’intero sistema informativo occidentale”: così scrissi in questa pagina il 21 dicembre 2024 e lo ripeto citandomi ancora: “Zelensky sapeva di non poter vincere. A marzo ‘22 concordò coi russi un patto intitolato ‘Trattato per la neutralità dell’Ucraina e sua sicurezza’. Johnson, mosso da Biden, si precipitò a Kiev e lo convinse a non firmarlo. Fu lì che Zelensky vendette il suo popolo agli Usa come carne da macello. È il suo crimine maggiore e la Storia lo giudicherà. Intanto i massmedia pompavano un delirio da stadio: ‘I russi hanno finito le munizioni e combattono con le pale… hanno finito i chip per i missili e smontano le lavatrici’. A quel punto Zelensky glorioso annunciava la fulgida controffensiva primavera-estate ‘23: ‘A ottobre brinderemo in Crimea’. Applausi, cori da stadio, svenimenti in curva sud. ‘Ci servono i Leopard e gli Abrams’. Arrivano i carrarmati, ma la controffensiva è il disastro previsto: i Leopard scoppiano come palloncini, gli Abrams si bloccano in due cm di fango e non son buoni neanche per arare i campi. Allora Zel fa: ‘Ci servono gli F-16!’ e vai con gli F-16. ‘Vogliamo i Patriot’ e vai coi Patriot. ‘Missili a lungo raggio’ e vai coi missili a lungo raggio. Ma i russi continuano ad avanzare e ora Zelensky dice che non può riprendersi le terre. Ma lo sapeva tre anni e un milione di morti fa”.