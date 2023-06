Una poliziotta è stata uccisa a Roma a colpi di pistola

Una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola a Roma. La donna, in servizio alla Camera dei deputati, è stata trovata morta nell’androne di uno stabile, questa mattina, intorno alle 11.30 in via Rosario Nicolò, nella periferia romana di San Basilio. L’aggressore è fuggito e si è tolto la vita poco dopo.

Una poliziotta è stata uccisa questa mattina a Roma. Il corpo della donna è stato trovato nell’androne di un palazzo di San Basilio

Sul posto sono intervenute diverse unità della polizia che indaga sull’omicidio. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa della poliziotta, dopo aver udito diversi colpi di pistola. Non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio. Secondo quanto è stato riferito, il corpo della poliziotta era riverso a terra, nell’androne del palazzo. Quando i soccorsi sono arrivati per la vittima non c’era più nulla da fare. I colpi di pistola l’hanno raggiunta al volto e al torace.

L’aggressore si è tolto la vita poco dopo, era un collega della vittima

Intorno alle 12.30, in via Nino Tamassia, a due isolati dal luogo dove è avvenuto l’omicidio, è stato segnalato al 112 un suicidio e poco dopo, all’interno di auto, è stato trovato il corpo dell’uomo che ha sparato alla poliziotta. Si tratta di un altro agente di polizia, collega della vittima.