Una voce per Padre Pio 2022: ospiti, scaletta e finalità dell’evento di Rai 1

Una voce per Padre Pio 2022: la serata benefica sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata e condotta da Mara Venier.

Una voce per Padre Pio 2022: l’evento musicale e benefico va in onda su Rai 1 in prima serata sabato 25 giugno 2022. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che prenderanno parte alla serata che si incentra sulla vita del Santo di Pietrelcina.

Una voce per Padre Pio 2022: ospiti e scaletta

Sabato 25 giugno 2022 va in onda su Rai 1 alle ore 21.20 l’evento Una voce per Padre Pio. La manifestazione è giunta alla XXIII edizione e ha lo scopo di portare avanti e far conoscere alle nuove generazioni l’insegnamento del frate di Pietrelcina. La conduzione è affidata a Mara Venier che ha dichiarato “Sono contenta perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. A casa ho due immaginette di Padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: “Guarda anche tu me”, pregando che mi protegga”.

Gli ospiti ed artisti previsti sono Al Bano, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro e Giuseppe Fiorello. Non è finita qui perché nel corso della serata ci sarà spazio anche per l’Orchestra “Suoni del Sud”, sotto la direzione del Maestro Alterisio Paoletti. A seguire, ecco Monsignor Dario Edoardo Viganò e il frate cappuccino Nazario Vasciarelli, chiamati sul palco per raccontare la vita e le opere di Padre Pio.

Finalità dell’evento di Rai 1

L’evento, vista la sua presentazione, prevede diverse donazioni per raccogliere fondi per la Una voce per Padre Pio Onlus e, ovviamente, anche nel corso della serata sarà possibile fare altrettanto. Infatti, il programma in onda su Rai Uno in prima serata è anche e soprattutto a scopo benefico e chiunque volesse aiutare la ricerca con una donazione di 2 € può farlo al numero 45531 tramite sms da cellulare per tutti i gestori Tiscali, Coopvoce, Wind3, Tim, Vodafone e Iliad. Se non si vuol mandare un messaggino, l’alternativa è chiamare da Rete Fissa sempre il 45531 e donare da 5 € a 10 € a seconda dei propri gestori telefonici. La raccolta fondi per la Una voce per Padre Pio Onlus si chiuderà lunedì 11 luglio.

