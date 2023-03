Valanga a Courmayeur, trovato il corpo senza vita di una seconda sciatrice: cause e pericoli annunciati in Val Veny

Valanga a Courmayeur, una seconda sciatrice è stata ritrovata senza vita in queste ore. Aveva 25 anni ed è stata trascinata a valle per almeno 400 metri. I soccorsi erano stati interrotti causa della scarsa visibilità. Poi, le buone condizioni meteo di inizio settimana hanno fatto ripartire la macchina dei soccorsi.

Valanga a Courmayeur, trovato il corpo senza vita di una seconda sciatrice

Il corpo senza vita di una seconda sciatrice è stato ritrovato dopo la valanga caduta domenica nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur. Coinvolti nella valanga sono stati quattro sciatori di un gruppo di freerider impegnati nel canale degli Spagnoli, in fondo alla vallata. Le due vittime avevano entrambe 25 anni. La seconda ragazza, trovata in queste ore, è stata trascinata a valle per almeno 400 metri.

“Ci siamo infilati con gli sci nel canale e poi, a un certo punto, la valanga è partita sotto i nostri piedi. Noi siamo stati trascinati per una decina di metri e siamo riusciti a salvarci. Loro, invece, sono state portate più a valle”, sono state le parole riferite ai soccorritori dai due ragazzi superstiti.

Le cause e pericoli annunciati in Val Veny

Secondo il bollettino emesso dalla Regione Valle d’Aosta, “soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord, nord est ed est le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e raggiungere dimensioni medie: le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo”. Gianluca Marra, responsabile della stazione di Courmayeur del Soccorso alpino valdostano, non ha avuto dubbi: “La pioggia è stato un fattore determinante nel provocare il distacco di quella valanga. Anche lo sbalzo termico delle ultime ore ha avuto un ruolo nell’incidente”. “Il canale degli Spagnoli non è vietato – ha aggiunto – ma è sconsigliato. Viene sceso poche volte, non è molto frequentato rispetto ad altri canaloni, è molto ripido e ci sono pericoli oggettivi”.

