È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista Cgil

Valeria Fedeli è morta a 76 anni. Sindacalista Cgil, vicepresidente del Senato ed ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni.

Si è spenta oggi all’età di 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista di lungo corso ed ex ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo guidato da Paolo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha attraversato da protagonista oltre quarant’anni di storia sindacale e politica italiana, diventando una delle figure più riconoscibili del riformismo di centrosinistra.

Il suo impegno pubblico inizia nella Cgil, dove ricopre incarichi di primo piano fino a essere eletta segretaria generale della Filtea-Cgil, il sindacato dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. Un ruolo che la porta anche sulla scena europea del sindacato di categoria e, successivamente, alla vicepresidenza di Federconsumatori nel 2012. Un percorso segnato da una costante attenzione ai diritti del lavoro, delle donne e delle nuove generazioni.

Nel 2013 l’ingresso in Parlamento, con l’elezione a senatrice nelle liste del Partito democratico. A Palazzo Madama diventa vicepresidente del Senato e, tra gennaio e febbraio 2015, presiede temporaneamente l’aula, subentrando a Pietro Grasso. L’anno successivo arriva la nomina a ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso le “sentite condoglianze del Senato della Repubblica” ai familiari. Parole intense anche da Piero Fassino, che ha ricordato Fedeli come una “donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l’affermazione dei diritti”.

Valeria Fedeli era sposata con Achille Passoni, ex commissario del Pd in Sardegna. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio del mondo politico e sindacale.