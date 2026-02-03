L’ufficialità ancora non c’è, ma tutto lascia pensare che la storia tra Roberto Vannacci e la Lega sia ormai ai titoli di coda. Anzi all’interno del Carroccio, dove appare evidente un certo nervosismo, i dubbi sono davvero pochi e si parla apertamente dell’addio del generale come cosa ormai certa.

Del resto, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Askanews, ieri ci sarebbe stato l’incontro tra Matteo Salvini e il generale – avvenuto a seguito dei contatti continui degli ultimi giorni – per cercare di ricomporre lo strappo. Ma il faccia a faccia, che sarebbe stato sereno, non avrebbe sciolto i nodi all’origine delle tensioni tra Vannacci, che ricopre il ruolo di vice segretario della Lega, e il partito.

Vannacci verso l’addio alla Lega. L’annuncio forse già oggi durante il consiglio federale del Carroccio

E per questo l’addio del generale, secondo quanto apprendono le agenzie di stampa da fonti interne al Carroccio, potrebbe avvenire già oggi. L’occasione potrebbe essere il consiglio federale, previsto per questo pomeriggio, dove Vannacci potrebbe annunciare il suo addio alla Lega. Che si tratti di uno scenario possibile lo si capisce da quanto fanno sapere fonti del partito secondo cui “se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare”.

Intanto, mentre monta la polemica, il team Vannacci all’Eurocamera si trincera nel silenzio e si limita a far sapere che “per ora non rilasciamo dichiarazioni”.