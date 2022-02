Vito Coppola: età, fidanzata e vita privata del ballerino

Chi è Vito Coppola: ballerino fin dall’infanzia, ha conquistato prima il mondo e poi l’Italia con il programma Ballando con le Stelle. Nel 2022 è entrato nel cast de Il Cantante Mascherato con un ruolo particolare.

Vito Coppola: età e vita privata

Vito Coppola è un ballerino di origini salernitane, nasce ad Eboli, piccola cittadina in provincia di Salerno, nel 1992. La sua primissima scuola è stata la Roland’s School di Agropoli (scuola di proprietà dei suoi zii).

Nella sua carriera di ballerino è presente anche nell’albo d’oro della Fids, Coppola si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale.

Vito Coppola: fidanzata

Vito e la cantante Arisa sono stati visti insieme in albergo e in alcune stories di Instagram confermando di fatto una relazione. Durante un’esibizione a Ballando con le Stelle in televisione si sono baciati improvvisamente. Sono apparsi da subito molto complici ed in sintonia.

Da Ballando con le Stelle a Il Cantante Mascherato

Dal 2008 al 2019 ha guadagnato 13 vittorie come campione del mondo della danza Latina non soltanto in Italia Ma anche in altri paesi come Bulgaria, Repubblica Ceca e Filippine. Ha fatto parte del corpo di ballo di Amici e poi di Ballando con le stelle. Dall’edizione 2021 è uno dei maestri di ballo di Ballando con le stelle.

Nel 2022, il ballerino ed Arisa tornano insieme sul palco de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno venerdì 11 febbraio. Arisa sarà tra i giurati mentre Vito farà parte del corpo di ballo e aiuterà Sara Di Vaira con le investigazioni.