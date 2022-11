Zelig 2022, puntata del 23 novembre: anticipazioni, ospiti e comici con il ritorno di Anna Maria Barbera

Zelig ritorna in prima serata con la terza puntata su Canale 5. Tanti ritorni come quello di Sconsolata. E non finisce qui per il 2022.

Zelig arriva con la terza puntata: è tornato il programma in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione. A partire da mercoledì 9 novembre 2022 sono state programmate alcune puntate che promettono tante risate con storici e nuovi comici italiani.

Zelig 2022, puntata del 23 novembre: anticipazioni

Zelig 2022 è tornato in tv con la nuova edizione da mercoledì 9 novembre 2022, intorno alle 21:30 su canale 5. La conduzione è sempre affidata ai due storici presentatori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La terza puntata va in onda mercoledì 23 novembre. Non si tratta dell’ultimo appuntamento del 2022. In attesa dell’annunciato speciale natalizio, mercoledì 30 novembre va in onda “Zelig, mai visti, svisti e rivisti”, una puntata speciale che condensa il meglio di questa edizione e, in più, offre diversi momenti inediti.

Ospiti e comici con il ritorno di Anna Maria Barbera

Tra gli ospiti e comici della terza puntata ci saranno Anna Maria Barbera, Ale e Franz, Mister Forest, Max Angioni, Vincenzo Albano, Antonio Ornano, Nuzzo e Di Biase, Davide Calgaro, Ippolita Baldini e tantissimi altri comici.

Tra il ritorni più attesi c’è quello di Sconsolata che ultimamente non è stata al centro dei riflettori. “Tutti riceviamo dalla vita sofferenze e gioie e il mio personaggio nasce dalla volontà di trasformare la difficoltà in risorsa” ha dichiarato a TvBlog, “Dunque negli anni è plausibile che la gioconda maschera dissimulasse prove insospettabili quasi eroiche. La mia vita poi è stata davvero spericolata, avventurosa e avventuriera ben distante da una sconsolata visione in cui mi si vorrebbe relegare. Purtroppo, il mio ‘spleen’ non gode sempre della capacità di Sconsy di sdrammatizzare con tanta irresistibile tenerezza; ma siamo entrambe nature indomite”.

Zelig 2022: numero di puntate e date

Le puntate di questa edizione dovrebbero essere tre, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre 2022. Tuttavia, la Mediaset potrebbe fare come l’anno scorso e decidere di proporre, alla fine di questo ciclo, una quarta puntata speciale. Le puntate sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò già il programma dal 2007 al 2012.