Zelig 2022 in tv su Canale 5: numero di puntate, date, comici storici e nuovi nella nuova edizione

Zelig 2022 trona in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione. A partire da mercoledì 9 novembre 2022 sono state programmate alcune puntate che promettono tante risate con storici e nuovi comici italiani.

Zelig 2022 in tv su Canale 5

Zelig 2022 torna in tv con la nuova edizione da mercoledì 9 novembre 2022, intorno alle 21:30 su canale 5. La conduzione è sempre affidata ai due storici presentatori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nella nuova edizione i due conduttori si ritrovano sempre più affiatati: “Chi lo sa, forse perché in qualche modo cerchiamo sempre di rinnovarci. Io e Vanessa alla conduzione siamo ormai una coppia affiatata, e poi forse proprio l’idea di fare tre puntate anziché quindici può essere la soluzione migliore“. Mentre per la Incontrada: “Zelig è stato il programma comico per eccellenza degli Anni Duemila, che ha visto nascere sul palco i migliori comici del nostro Paese. Negli anni, comici e pubblico sono in qualche modo cresciuti insieme e penso che sia questo il motivo per cui il programma continua a piacere e ad avere successo”. Inoltre, la Incontrada racconta che “quest’anno Zelig si pone come un vero e proprio Festival della comicità che mostra il best of dei numeri delle edizioni precedenti sia dei comici già affermati che delle nuove proposte”.

Zelig 2022: numero di puntate e date

Le puntate di questa edizione dovrebbero essere tre, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre 2022. Tuttavia, la Mediaset potrebbe fare come l’anno scorso e decidere di proporre, alla fine di questo ciclo, una quarta puntata speciale. Le puntate sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò già il programma dal 2007 al 2012.

I comici storici e nuovi nella nuova edizione

I comici della nuova edizione del programma si dividono tra vecchie sorprese e nuovi volti. Tra gli altri ci saranno Mago Forest, Ale e Franz, Teo Teocoli, Annamaria Barbera, Maurizio Lastrico, Teresa Mannino, Roberto Lipari, Max Angioni, Leonardo Manera, Raul Cremona, Antonio Ornano e tantissimi altri. In aggiunta, ci saranno anche delle giovani comici, scovate dagli autori Gino & Michele e Giancarlo Bozzo: tra loro, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto.

“Abbiamo cercato di riunire il meglio della comicità dell’ultimo anno: da Federica Ferrero e Corinna Grandi per le donne, i ‘grandi vecchi’ che ritornano sempre, come Ale e Franz, il mago Forrest, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico e Antonio Ornano, fino ad arrivare a Teo Teocoli e Alessandro Siani”, spiega Claudio Bisio.