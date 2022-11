Zelig, svisti e mai visti, puntata speciale: anticipazioni, ospiti e comici del 30 novembre

Zelig, svisti e mai visti arriva su Canale 5 in prima serata. Una quarta puntata speciale che la Mediaset ha deciso di mandare in onda.

Zelig, svisti e mai visti: arriva una quarta puntata speciale del programma comico della Mediaset. La produzione ha deciso di non fermarsi alle tre serata classiche ma di regalare il meglio delle tre precedenti.

Zelig, svisti e mai visti, puntata speciale: anticipazioni

Zelig 2022 è tornato in tv con la nuova edizione da mercoledì 9 novembre 2022, intorno alle 21:30 su canale 5. La conduzione è sempre affidata ai due storici presentatori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una puntata speciale va in onda mercoledì 30 novembre. In attesa dell’annunciato speciale natalizio, ecco che va va in onda “Zelig, mai visti, svisti e rivisti”, una puntata particolare che condensa il meglio di questa edizione e, in più, offre diversi momenti inediti. La puntata può essere seguita anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Gli ospiti e comici del 30 novembre

Bisio e la Incontrada accolgono sul palco diversi artisti, sia giovani che storici del programma. Ecco chi salirà nella puntata speciale ancora un volta sul palco di Zelig: Ale e Franz; Carlo Amleto; Max Angioni; Anna Maria Barbera; Vincenzo Comunale; Raul Cremona; Federica Ferrero; Maurizio Lastrico; il Mago Forrest; Leonardo Manera; Teresa Mannino.

Zelig 2022: numero di puntate e date

Le puntate di questa edizione sono state principalmente tre, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre 2022. Tuttavia, la Mediaset, alla fine di questo ciclo, manda in onda una una quarta puntata speciale. Le puntate sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò già il programma dal 2007 al 2012.