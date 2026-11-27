Tre volte, ha raccontato Francesca Albanese, le hanno fatto ripetere le impronte digitali, finché è comparsa un'allerta di sicurezza.

Tre volte, ha raccontato Francesca Albanese al Semanario Universidad, le hanno fatto ripetere le impronte digitali, finché accanto al suo nome è comparsa un’allerta di sicurezza. Era giovedì 26 novembre e all’aeroporto di San José la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati arrivava su invito dell’Università del Costa Rica, che il giorno dopo doveva darle la laurea honoris causa, quando la polizia della migrazione l’ha respinta e le ha preso il passaporto.

Il direttore della migrazione Omer Badilla ha parlato in un video di «legami con atti terroristici». Chi abbia emesso l’allerta, Badilla lo tace. L’unica lista nota che porta il nome di Albanese è quella del Dipartimento di Stato statunitense, che il 9 luglio 2025 l’ha sanzionata con l’ordine esecutivo contro chi collabora con la Corte penale internazionale. E colpisce proprio la giurista che nel 2024, nel rapporto “Anatomia di un genocidio”, trovò “motivi ragionevoli” per ritenere superata a Gaza la soglia del genocidio. In serata la Sala IV, la sezione costituzionale della Corte suprema, ha accolto il ricorso del partito Frente Amplio e ha ordinato di trattenerla nel Paese, mentre lei mostrava su X il posto della sua “prima notte in Costa Rica”.

Lo stesso giovedì il Torino Film Festival proiettava “Thirteen in Gaza”, la storia di una ragazza di tredici anni che diventa grande in un campo per sfollati, il primo film di finzione girato tutto nella Striscia dopo dodici anni, e il regista Hosam Abu Dan è rimasto a Gaza, fermato dai permessi d’uscita. «Un’assenza che ci addolora», ha detto il direttore Giulio Base. Nella motivazione diffusa dall’agenzia AFP, l’università premiava Albanese per la sua attenzione nel “segnalare comportamenti illeciti”. Alla frontiera la segnalata era lei.