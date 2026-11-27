Volodymyr Zelensky ha detto una cosa alla Bbc e ne ha ammessa un’altra a Giorgia Meloni. Ma la telefonata con cui Palazzo Chigi ha cercato di chiudere il caso dell’attacco ucraino in Libia non cancella la domanda più scomoda per la premier: com’è possibile che un Paese sostenuto dall’Italia con armi e finanziamenti abbia condotto un’operazione militare a circa 700 chilometri dalle nostre coste senza neppure avvertire Roma? Il chiarimento arrivato da Kiev mette una toppa alle polemiche accese dalle precedenti dichiarazioni di Zelensky ma non cancella gli interrogativi sui limiti del peso diplomatico rivendicato dal governo Meloni.

Zelensky conferma di averci ignorato. L’attacco in Libia all’insaputa dell’Italia

Nell’intervista alla Bbc, il presidente ucraino aveva assicurato che le sue forze “non agiscono mai” senza coordinarsi con i partner. Parlando dell’attacco alla nave russa Merkury nel porto di Bengasi, aveva riconosciuto i rischi di operazioni del genere, definendo però l’imbarcazione un “obiettivo assolutamente legittimo”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello della Difesa Guido Crosetto avevano negato di essere stati informati. Le versioni apparivano inconciliabili. Poi è arrivata la telefonata tra Meloni e Zelensky, accompagnata da una nota di Palazzo Chigi: il presidente ucraino “ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner”. Una ritrattazione, insomma, di quanto affermato poche ore prima.

Timori e note

La presidenza del Consiglio precisa che Meloni ha espresso “la preoccupazione del governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi”. E mette agli atti un giudizio duro: “L’operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo”. La premier ha ribadito il sostegno all’Ucraina verso una pace giusta e duratura, aggiungendo che questo non può significare accettare iniziative capaci di mettere a rischio la sicurezza italiana e dell’intera regione. Zelensky, secondo Palazzo Chigi, ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni e promesso una “piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante”.

Promesse per il futuro, dunque. Ma intanto l’attacco c’è stato. E quello che il governo presenta come un chiarimento diplomatico assomiglia soprattutto al tentativo di rimediare a una decisione presa, nella migliore delle ipotesi, a sua insaputa. Se davvero, come sostengono Tajani e Crosetto, nessuno a Roma sapeva nulla, la questione non riguarda soltanto la sincerità di Zelensky: riguarda la lealtà di un alleato al quale l’Italia garantisce, insieme ad altri Paesi Nato-Ue, sostegno politico, economico e militare.

Che cosa aveva fatto Palazzo Chigi per ottenere garanzie sul possibile allargamento delle operazioni ucraine? E quali strumenti ha oggi per impedire che accada di nuovo?

La mossa della Lega

La vicenda, fino al chiarimento Meloni-Zelensky, ha agitato anche la maggioranza. La Lega, che contesta nuove forniture militari a Kiev, ha subito colto l’occasione. Il senatore Claudio Borghi ha chiesto con quali Paesi fosse stato concordato l’attacco e denunciato il rischio di trascinare il Mediterraneo nella guerra. Matteo Salvini ha convocato per il primo dicembre una riunione urgente del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima, dedicata ai rischi per la navigazione e per gli interessi nazionali. La telefonata non risolve la contraddizione interna al governo sul sostegno militare all’Ucraina.

La richiesta delle opposizioni

Dalle opposizioni Giuseppe Conte ha chiesto che Meloni riferisca in Parlamento, denunciando i rischi per i militari italiani, il personale in Libia e gli interessi strategici del Paese. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, aveva chiesto chi dicesse la verità tra Zelensky e il governo, richiamando anche le notizie sulla presenza di specialisti ucraini in territorio libico.

La nota ufficiale chiarisce che, almeno secondo la ricostruzione di Palazzo Chigi, l’Italia non era stata informata. Non chiarisce invece come sia stato possibile. La premier può rivendicare di avere ottenuto una rettifica e nuove rassicurazioni. Ma non può trasformarle in un successo diplomatico. Perché mentre Meloni prometteva un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, Kiev colpiva nel Mediterraneo senza consultare l’Italia. E ora al governo non basta dire che non accadrà più: deve spiegare perché è accaduto.