Una decisione, due ministri, due versioni, un’intera isola in rivolta. Nuovo round sulla decisione del ministro Carlo Nordio di concentrare gran parte dei boss condannati al 41-Bis nelle carceri sarde. Anche ieri il guardasigilli ha ribadito che secondo lui la scelta non rappresenta affatto un problema.

“Non risultano elementi” per temere il “radicamento della criminalità organizzata”, ha scritto ieri il Guardasigilli, rispondendo a un’interrogazione della parlamentare dei Progressisti, Francesca Ghirra. La relazione della Dia sul 2024, aggiunge Nordio, “certifica la correttezza delle scelte attuate da questo governo”.

Ma la presidente Todde non ci sta

La risposta della presidente della Regione, Alessandra Todde, è arrivata immediata, con le parole di un collega di governo di Nordio. La presidente pentastellata ha infatti ricordato al ministro la recente informativa alla Camera del collega Matteo Piantedosi, che ha citato Todde, “lega la presenza dei 41-bis e delle loro famiglie alle infiltrazioni mafiose”.

È lo stesso Piantedosi che a Cagliari, nei giorni scorsi, assicurava che le strutture del carcere duro “hanno quasi mai creato delle contaminazioni dei territori”. Quasi mai… E che però il tema riguardava “più il collega Nordio”, che lui.

Il ricorso al Tar e la richiesta di rivedere subito il piano

“Concentrare così tanti detenuti al 41-bis nelle carceri sarde rischia di favorire le infiltrazioni criminali”, insiste Todde. La presidente accusa Nordio di aver proceduto “comunque a nuovi trasferimenti” nonostante le richieste di confronto. La Regione ha scritto al ministero, ha chiesto spiegazioni e ha presentato ricorso al Tar. Ora chiede di rivedere il piano.

Alla disperata ricerca del personale penitenziario

Ma Nordio non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. La scelta delle carceri sarde, ha spiegato sempre ieri, risponde a “valutazioni tecniche” e alla norma dell’ordinamento penitenziario che indica una preferenza per la “collocazione insulare”. Per il personale (che manca per attuare il piano) ha annunciato interpelli per rafforzare il Gom, il reparto della Polizia penitenziaria che sorveglia i detenuti al regime speciale.

Caso stipendi dei magistrati

Sull’altro fronte, quello delle toghe, il ministro gioca una partita diversa. Giorgia Meloni ha annunciato che non firmerà il decreto sugli adeguamenti retributivi dei magistrati, anche se il Consiglio di Stato le ha imposto di adottarlo entro il 31 gennaio 2027. Il conto, secondo le stime del governo, sfiora il miliardo. “In coscienza non intendo firmare”, aveva detto la premier.

Scontro previsto al congresso Anm

Rocco Maruotti, segretario generale dell’Anm, le ha risposto ieri: “Da più di un anno il governo si rifiuta di dare esecuzione alla sentenza” del 9 luglio 2025, accusa. “Così facendo la premier trasforma una questione giuridica in un tema politico“. E sulle cifre: “Ci risultano più basse di quelle evocate”.

Nordio sarà domani al congresso dell’Anm a Napoli, dirà che “ogni legge, ogni sentenza, va applicata” e che è “ovvio che i giudici dovranno essere pagati”. Ma non adesso, per ragioni di “opportunità sociale” in “tempi di crisi”. Meloni l’aveva detto in modo più esplicito: “Non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani”. Gli italiani che, al più tardi nel 2027, torneranno a votare.