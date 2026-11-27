Sessantadue delle 116 donne uccise in Italia nel 2024 sono morte per mano di un partner o di un ex: il 53,4%, secondo l’Istat. Vent’anni prima quella quota stava al 38,7%, e l’osservatorio di Openpolis e Con i bambini, che ieri ha messo in fila la serie, la vede oscillare per due decenni senza mai scendere sotto quella soglia. Intanto i governi hanno alzato le pene, fino all’ergastolo.

Il 7 marzo 2025 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presentava il disegno di legge che introduce il femminicidio “come reato autonomo, sanzionandolo con l’ergastolo”, e lo chiamava una “sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga”. Un anno fa la Camera lo ha approvato all’unanimità ed è diventato la legge 181/2025, con l’articolo 577-bis in vigore dal 17 dicembre. La sferzata colpisce in fondo alla catena, a donna già morta, e Openpolis lo scrive chiaro: l’inasprimento delle pene difficilmente riduce un fenomeno con radici così profonde. Il giorno dopo quel voto Vittorio Feltri, consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia, scriveva sul Giornale che i femminicidi “stanno diminuendo”. L’Istat conta 116 donne uccise nel 2024, una sola in meno del 2023, con il tasso di quelle uccise da un partner o da un ex fermo a 0,21 ogni centomila.

Il patriarcato abolito nel 1975

Due anni fa il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in un videomessaggio alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, spiegava che il patriarcato «come fenomeno giuridico è finito» con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Nello stesso messaggio indicava fra le cause dell’aumento della violenza sessuale forme di devianza «in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale». Il ministro guardava al confine mentre l’Istat guarda dentro le case: nel 2024 il 93,4% delle italiane uccise è stata uccisa da italiani, e fra le italiane maltrattate dal partner il 62,1% racconta che i figli hanno assistito alle violenze.

Il conto quei bambini lo pagano subito: ansie e paure eccessive per il 40,8% delle madri, problemi a scuola per l’11,6%. E lo pagano dopo, quando crescono. L’Istat misura la trasmissione: fra le italiane che da bambine hanno assistito alla violenza fisica del padre sulla madre il 53,7% ha subito violenza fisica o sessuale da adulta, contro il 31,9% della media, e quando è il partner ad aver assistito da piccolo la quota di donne maltrattate da lui passa dal 2,8% al 14,8%.

Un anno fa la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, a un convegno contro il femminicidio, negava «una correlazione fra l’educazione sessuale a scuola» e il calo delle violenze. Sui corsi l’Istat tace, ovviamente. Misura dove la violenza si impara, da piccoli e davanti a un padre, ed è proprio l’età da cui il governo ha escluso i progetti sulla sessualità.

Il modulo del consenso

La legge 104/2026, il disegno di legge di Valditara approvato definitivamente dal Senato il 4 giugno, chiede il consenso informato preventivo dei genitori per le attività su “temi attinenti all’ambito della sessualità” e nella scuola dell’infanzia e nella primaria quelle attività le esclude in ogni caso, salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali. “Ridiamo voce ai genitori”, ha commentato il ministro. Quali genitori, l’Istat lo ha appena contato. E per le madri che provano ad andarsene la porta resta stretta: nel 2024 le case rifugio erano 503, 39 più dell’anno prima, cioè 2,16 ogni diecimila donne vittime di violenza, e due ospiti su tre ci arrivano con i figli. Nell’elaborazione di Openpolis si va dal 4,54 del Friuli Venezia Giulia allo 0,5 del Lazio, una casa rifugio ogni ventimila vittime.

L’ergastolo della destra di Meloni arriva quando è tardi, e il suo modulo per la scuola tornerà firmato da casa, anche da quelle case dove sei madri maltrattate su dieci raccontano che i figli hanno assistito.