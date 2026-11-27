Otto pagine, un hard disk e una fila di nomi eccellenti. È il “testamento morale” che Gianni De Gennaro ha lasciato nella sua tenuta in Maremma, prima di togliersi la vita il 21 novembre. Il testo, pubblicato dal Corriere della Sera (lo pubblichiamo anche noi) racconta molto della carriera dell’ex capo della Polizia e quasi nulla dell’inchiesta che lo aveva travolto.

“Niente misteri nel mio hard-disk”

De Gennaro parte dall’oggetto che la Procura di Caltanissetta cercava da settimane, l’hard disk, che chiama “l’oggetto dei desideri”.

Assicura che dentro non ci sono misteri, solo quarant’anni di carte digitalizzate. Poi passa in rassegna gli incarichi: Enrico Letta per Finmeccanica, Giuseppe Conte per la Popolare di Bari, Gianni Letta per Eurolink, Giuliano Amato. E Romano Prodi, che lo rimosse dal vertice della Polizia.

Tutti chiamati a testimoniare che lui non ha mai chiesto nulla per sé. Finora ha risposto solo Conte: “Confermo che non mi ha mai chiesto nulla”. Gli altri hanno scelto il silenzio.

L’hard disk, intanto, resta sotto sequestro a Grosseto, la sola procura competente sulla morte. Caltanissetta, che lo ha cercato per settimane, ora dovrà chiederlo con un’istanza.

Ma i pm nisseni lo accusavano di depistaggio

Il punto è che nessuno lo accusava di carrierismo. I pm nisseni gli contestano un depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio: l’ipotesi investigativa era che insieme con alcuni collaboratori avrebbe indotto il pentito Totuccio Contorno a non parlare. Nella lettera Contorno non compare. Le contestazioni sarebbero affrontate in un’altra missiva, quella indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

Un passaggio però tocca l’inchiesta. De Gennaro scrive di aver conservato anche la vecchia copia dell’archivio, coinvolgendo “stupidamente un amico”. Non fa nomi. Gli hard disk sequestrati dal Ros, però, sono due: uno a casa del figlio Giulio, l’altro a casa di Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di Finanza a lungo nella sua scorta, oggi indagato.

Per la Procura Carnicelli custodiva su disposizione dell’ex prefetto documentazione ritenuta “compromettente”. La lettera confermerebbe l’esistenza di una copia tenuta fuori casa, e ne contesta il significato. E si chiude chiedendo perdono a chi è stato coinvolto “nei problemi che oggi stanno affrontando”.

L’autopsia

Ieri all’Istituto di medicina legale di Careggi l’autopsia è andata avanti per quasi dieci ore: era cominciata intorno alle 8 del mattino. La Procura di Grosseto, che indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, l’ha affidata a Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, con esami tossicologici compresi.

Agli accertamenti hanno partecipato anche il Ris e la Polizia scientifica. La famiglia ha nominato il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa. “La Procura ha dato un incarico molto completo”, ha detto l’avvocato Enrico De Martino, legale dei familiari. I carabinieri stanno ascoltando le persone che frequentavano l’ex prefetto.

Violante: “De Gennaro come Moroni”

Ieri ha parlato anche Luciano Violante, che conobbe De Gennaro grazie a Giovanni Falcone, che ha parlato di un suicidio che “grida innocenza” e lo ha accostato a quello del deputato socialista Sergio Moroni ai tempi di Tangentopoli.

L’accusa era “infondata”, sostiene, e lo dimostrerebbe l’ordinanza con cui il gip di Caltanissetta ha respinto l’arresto. Il gip, però, ha giudicato insufficienti gli elementi per i domiciliari, non ha assolto nessuno. La Procura ha fatto appello e il Riesame, convocato per il primo dicembre, è slittato su richiesta delle difese. Violante parla anche di “processi che uccidono”. Un processo, in realtà, non era mai cominciato: De Gennaro era indagato.

Lunedì i funerali con Mattarella

Oggi, dalle 9 alle 17, la camera ardente sarà allestita nella cappella della Scuola superiore di Polizia, a Roma. Lunedì alle 12 i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.