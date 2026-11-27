Il governo che propone all’Europa di copiare Gjadër giovedì ha lasciato fuori dal cancello chi voleva guardarci dentro. I deputati Matteo Orfini e Rachele Scarpa (Pd) sono entrati nel centro albanese per la visita ispettiva mentre la delegazione del Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai), la rete di associazioni che li affianca in queste missioni, è stata respinta all’ingresso, ha contestato la decisione senza ottenere niente e adesso annuncia che la porterà in ogni sede utile. L’Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, parla di “una decisione arbitraria, che ostacola gravemente l’attività di monitoraggio”, presa con le stesse regole delle oltre dieci missioni svolte in due anni.

Così il colloquio con i trattenuti è saltato, proprio con le persone che arrivano a Gjadër dai Cpr italiani. Dentro, i due parlamentari hanno potuto sfogliare il registro degli eventi critici, dove si allineano le proteste per i ritardi nell’accesso all’asilo e nell’attesa del colloquio. Nel centro oggi ci sono circa 90 persone e dal 29 giugno ne sono state trasferite circa 220, a gruppi di 15-20 ogni due settimane. Chi viene rimpatriato riattraversa prima l’Adriatico, come le missioni precedenti avevano già verificato: un centro per il rimpatrio, insomma, da cui a casa si torna passando dall’Italia.

Albania, i conti del pieno regime

Il Protocollo firmato con Tirana nel 2023 fissa un tetto di 3.000 presenti e all’epoca il governo prevedeva 3.000 persone al mese, fino a 36.000 l’anno. Il solo Gjadër conta 880 posti per richiedenti asilo e 144 per il Cpr, il centro di permanenza per il rimpatrio, oltre a 20 posti nel penitenziario. Il governo ipotizzava il pieno regime entro la fine dell’anno: mancano cinque settimane e i trattenuti sono novanta, tre ogni cento posti messi a verbale nel Protocollo. Il conto intanto corre. Sono almeno 671,6 milioni stanziati fino al 2028, per rimpatri che Filippo Miraglia dell’Arci sempre su Avvenire calcola in circa 100 l’anno.

La porta chiusa

Il cancello sbarrato ha una storia lunga. Ad agosto Amnesty International ha chiesto di chiudere l’accordo dopo essersi vista respingere tre richieste di visita. A fine giugno toccava agli eurodeputati dei Verdi, che hanno denunciato un’ispezione ostacolata con l’accesso alle celle limitato e i dati negati, mentre a febbraio il Tar del Lazio aveva dovuto riconoscere all’Asgi il diritto di entrare a Gjadër e a Shëngjin. Eppure l’accesso è proprio uno dei punti deboli che hanno segnalato da Lussemburgo. L’11 giugno l’avvocata generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Laila Medina ha giudicato legittimo collocare i centri in Albania ma ha elencato le garanzie che la normativa italiana lascia nel vago, dalla riservatezza con l’avvocato alle visite dei familiari fino all’accesso ai centri e al rilascio alla scadenza del trattenimento.

La sentenza, invece, si fa ancora attendere. Ad aprile, dopo il primo parere favorevole dell’avvocato generale Nicholas Emiliou, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scriveva “Notizia importante, andiamo avanti”. Era un parere, e già lo chiamavano vittoria. Il 1° ottobre il Consiglio dell’Ue ha adottato il regolamento sui rimpatri che apre agli hub nei Paesi terzi e Piantedosi da mesi propone ai colleghi europei di replicare il modello albanese, anche se l’Asgi ricorda che il protocollo con Tirana ha un’altra struttura e un’altra origine. Ecco il modello che l’Italia vorrebbe vendere all’Europa: un centro mezzo vuoto i cui numeri arrivano dai deputati d’opposizione, quando li fanno entrare. Ieri a Gjadër si è potuto leggere soltanto il registro delle proteste, il resto è rimasto dietro il cancello insieme alla delegazione.