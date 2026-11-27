Il Costa Rica ha respinto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. I servizi di immigrazione hanno giustificato la decisione citando un’”allerta internazionale” a suo carico, legata a “connessioni con atti terroristici”. Albanese, che da tempo accusa Israele di genocidio e altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, era arrivata giovedì all’aeroporto di San José per ricevere un dottorato honoris causa dall’Università del Costa Rica.

La relatrice Onu per la Palestina Albanese respinta dal Costa Rica

“Francesca Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici”, ha dichiarato Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri, ente che fa capo al Ministero dell’Interno. “Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale”, ha aggiunto. “È una vergogna” ha reagito Albanese su X, dall’aeroporto. “Conosci il vero volto di una autorità – ha sottolineato – nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti”.

Israele esulta, l’Onu si indigna

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, ha elogiato il Costa Rica per il provvedimento. “Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne”, ha scritto su X. Albanese è vittima di sanzioni da parte degli Stati Uniti in relazione alle sue critiche sul trattamento riservato ai palestinesi da parte di Israele, e figura in una lista nera internazionale che le impedisce di utilizzare carte di credito statunitensi o di effettuare numerose operazioni bancarie. La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è una stretta alleata del presidente statunitense Donald Trump. Dal suo insediamento lo scorso maggio ha inoltre avviato un riavvicinamento a Israele su questioni commerciali.

L’Università del Costa Rica ha spiegato di aver scelto Albanese come destinataria del suo dottorato honoris causa annuale in virtù della sua “solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni”. L’Alto commissario Onu per i diritti umani diritti umani, Volker Turk, si è detto “profondamente preoccupato” per il rifiuto d’ingresso ad Albanese in Costa Rica per “presunti motivi di sicurezza nazionale”.

“Ciò è difficile da conciliare con l’impegno di lunga data del Costa Rica a favore dei diritti umani”, ha scritto su X, chiedendo alle autorità di “riconsiderare urgentemente la situazione e di consentirle l’ingresso”. Sul rifiuto prende posizione anche la politica. “La decisione delle autorità della Costa Rica è indegna”, ha dichiarato Laura Boldrini, deputata Pd. “Albanese è cittadina italiana. Il ministro Tajani intervenga per tutelarla e per pretendere che venga fatta entrare in Costa Rica per ritirare il suo dottorato”, ha concluso la dem.

La Farnesina in serata ha fatto sapere di aver chiesto l’ingresso nel Paese di Albanese.